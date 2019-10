Vajdahunyadi nőegylet járja Vas megyét

Sokéves kapcsolat része, hogy Vas megyébe látogatott a Vajdahunyadi Összhang Nőegylet, legalábbis az ötvenfős társaság fele. Jánosházán vendégeskedtek szerdán, a héten bejárják az egész megyét.

Rendkívül aktív a kapcsolat a romániai Hunyad megye és Vas megye között, és ami még fontosabb, települések és kisebb közösségek, családok között is szövődtek már barátságok – emelték ki a nőegylet látogatása alkalmából a szónokok. Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke emlékeztetett: a jánosházi Millennium Polgári Egyesület delegációja járt nemrégiben Vajdahunyadon, focicsapatot is vittek. Most pedig Vas megyén a vendéglátás sora, finom falatokkal fogadták a delegációt szerdán a jánosházi szabadidőközpontban. – Legutóbb ugyanitt találkoztunk, csak akkor még nem volt itt ez a létesítmény – kezdte köszöntőjét Kiss András polgármester.

Büszkén mutatta a focipálya mellett emelt komplexumot, a sportlétesítményeket, amelyekhez már csak engedélyekre várnak, hogy hivatalosan és ünnepélyesen birtokba vegyék a jánosháziak. A vajdahunyadiak aztán bejárták az egész várost: megnézték, hogy mi mindennel bővült, gyarapodott Jánosháza, meg a kastélyt, a múzeumot és a horgásztavat. Vasárnapig járják Vas megyét, kipróbálják a helyi fürdőket és az Őrségben is körülnéznek.