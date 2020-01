Vajon kié lesz a Savaria Szálló? – Olvasóinkat is megkérdeztük

Hosszú évek után egy felszámoló cégtől új tulajdonoshoz kerülhet a Savaria Szálló. Az, hogy az önkormányzat él-e elővásárlási jogával, és dr. Nemény András polgármester megtartja-e egyik kampányígéretét, vagy egy külső céghez kerül az ingatlan, január 22-ig kiderül.

Sokakat foglalkoztatott az elmúlt napokban a téma, miután megjelent: érvényes ajánlat érkezett a Savaria Szálló eladására meghirdetett pályázati felhívásban. 470 millió 400 ezer forintot kínáltak az egykori Kovács-szállóért a december közepén zárult liciteljárásban. A belvárosi ingatlant egy felszámoló cég hirdette meg, már tizennegyedik alkalommal. Így nem csoda, hogy decemberben még kétkedve fogadta a baloldali frakció a megvásárlásra vonatkozó kérdéseket.

Dr. Nemény András polgármester az év utolsó közgyűlésén dr. Takátsné dr. Tenki Máriának, a belváros önkormányzati képviselőjének (Fidesz-KDNP) érdeklődésére elismerte: a Nagyszálló valóban választási kampánytéma volt. Majd hozzátette: „De olyat biztos nem olvasott képviselő asszony, hogy a legsürgetőbb probléma egy hónappal a választások után, hogy megvegyék magát a Nagyszállót.”

Pedig nem ok nélkül firtatták a kérdést a fideszes képviselők. „Nemény András: A város vegye meg a Nagyszállót” – ezzel a címmel jelentek meg még július derekán a tudósítások a baloldalhoz köthető online portálokon. Az akkori polgármesterjelölt az épület előtt tartott sajtótájékoztatón ismertette a nagyívű terveket az ingatlan hasznosításával kapcsolatosan. Ehhez képest mára úgy tűnik, a témában visszakozik a baloldali városvezetés.

Dr. Horváth Attila alpolgármester visszautasítva Melega Miklós képviselő (Fidesz-KDNP) érvelését, hogy az önkormányzat indulhatna a felszámoló által meghirdetett pályázati eljárásban, rendkívül sarkosan fogalmazott: „Képviselő úr, liciteljáráson a város nem indul egy olyan ingatlan esetében, ahol elővásárlási joga van. Mert nem kell indulnia. Árfelhajtó hatása van. Ha meglesz a liciteljárás, lesz egy díj, akkor majd dönt a képviselő-testület, hogy élni akar-e elővásárlási jogával, vagy nem.”

Azt, hogy annak volt-e árfelhajtó hatása, hogy dr. Nemény András polgármesterjelöltként kijelentette, „A város vegye meg a Nagyszállót!”, nem tudjuk. Mindenesetre tény: négy hónappal később, tizenhárom sikertelen pályázati eljárás után, a tizennegyedik felhívás során a 420 millió forintra becsült ingatlanért 470 millió forintot kínáltak.

Azt is megtudtuk, mennyiért veheti meg most azt a város. „Az önkormányzatnak közel 600 millió forintot kellene a Savaria Szállóért fizetnie” – tájékoztatott dr. Nemény András, aki kitért arra is: „A városvezetés felvette a kapcsolatot a Savaria Szálló megvételére ajánlatot tevő céggel, a tárgyalások befejeztével és annak eredményéről a Gazdasági és Jogi Bizottságot, illetve a közgyűlést is fogjuk tájékoztatni.”

Kérdésünkre, hogy az önkormányzat milyen elvárásokat fogalmazna meg a potenciális befektetővel szemben, a városvezető azt írta: „Elvárásként (ami a korábbiakhoz képest most sem változott) teljes körű felújítást és a környezetben fásítási program elindítását támasztottuk.” A potenciális befektető kiléte és szándékai egyelőre ismeretlenek. Szombathely emblematikus épületének sorsa január 22-ig, rendkívüli közgyűlésen eldől. Ezért is figyelik ezt sokan izgatottan.

OLVASÓINK VÉLEMÉNYE Izgatottan várom a közgyűlés döntését. Olvastam: a presszót, a télikertet is felújítanák. Ezek úgy valósulhatnak meg, ha lesz rá elég keret. A felújítás, ami sokba fog kerülni az új tulajdonosnak. Ravadits István, Szombathely Régen impozáns épület volt a Savaria Szálló, remélem, egyszer ismét ilyen lesz. Sajnálom, hogy így kell látnom. Várom az önkormányzat döntését, megveszi-e. Schweiger Józsefné, Szombathely Nem tudni, hogy mi lesz a Nagyszálló sorsa. Úgy tudom, hogy a közgyűlésen dől el, de állítólag van vevő az épületre. Fiatalkoromban sok lakodalmat ültünk meg itt. Tóth Imréné, Szombathely

