Vajon meddig várja sorsát a kidobott karácsonyfa?

Egyre többfelé lehet látni, hogy a kidobott karácsonyfák már halmokban állnak az út mellett. Azért a város nem minden részén jelent ez problémát: van, ahol folyamatosan szállítják el a fákat. Az idén előbb kezdődött a kidobott fenyők begyűjtése, paradox módon ez is hozzájárul ahhoz, hogy most meg mintha egyre több lenne az utcákon az ünnep után magára hagyott fenyő.

Ezek azok a helyek, ahová gyűjtőkonténereket is kihelyezett a Szova. A társaság szóvivőjétől, Potyondi Nikolettől megtudtuk, 144 ilyen van a városban. Ezeket folyamatosan ürítik – a napi feladatok mellől átcsoportosítható munkatársaik és a rendelkezésre álló gépjárművek számától függően.

A családi házas övezetekben viszont nincs ilyen lehetőség. Rendezettebb lenne az utcakép, ha lenne gyűjtő, így viszont a házak előtt a járda szélén vagy a kukák mellett halmokban állnak a fenyők.

Van, ahol már a hónap eleje óta. Ezeken a helyeken ugyanis az eddigiektől eltérően csak két gyűjtési időpontot jelöltek ki. Van, ahol az első fuvar január másodikán volt, míg tavaly a konténereket is csak harmadikán kezdték kitenni a társaság munkatársai. Pedig a legtöbben csak vízkeresztkor – január hatodikán – szedik le a fát. Ezek a kidobott fenyők most akár a hónap végéig is kupacokba rakva, sokszor már teljesen elszáradva várhatják a Szomhull autóit.

Az Alsóőr utcától az Öntő utcáig, valamint a Stettner Lajos utcától a Minerva lakótelepig tartó területen, a Petőfi telepen és Újperinten 28-án szűnnek meg a kupacok.

Zanaton, és a zanati városrészen, a Söptei út és Lovas út környékén, a Gyöngyös pataktól nyugatra a Rumi Rajki utcától a Brigád utcáig, valamint a Saághy István utcától a Szabadnép utcáig tartó területen 29-én, az Oladi városrésztől a Kálvária utcáig 30-án jön majd az autó.

A Kálvária utcától a Hajnóczi utcáig tartó területen 31-én lesz legközelebb szállítás. Addig maradnak a sokszor nagyon szomorú képet mutató fenyőhalmok.

A Szova kéri, hogy az érintettek a fákat a szállítás napján reggel 7 óráig helyezzék ki az utcára, és ügyeljenek arra, hogy azok ne akadályozzák a gyalogos- és gépjárműforgalmat, illetve a parkolást.

Január 31-én a fenyőfagyűjtőpontok megszűnnek, és a családi házas övezetekből sem szállítják el az utána kitett fákat. – Természetesen a lakosság a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Körmendi úti hulladékudvarban is elhelyezheti díjmentesen a kidobott, lebontott fenyőket – tette hozzá Potyondi Nikolett.

Ez a lehetőség január 31. után is megmarad, így annak sem kell aggódnia, aki kicsit tovább szeretne gyönyörködni a feldíszített karácsonyi jelképben.