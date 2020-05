Vajon melyik táborokban tölthetik a nyarat a vasi gyerekek? – Utánajártunk!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón bejelentette: a kormány engedélyezi a napközis nyári táborok megtartását. Egyelőre az ottalvósakról még nem rendelkeztek. Megkérdeztünk egy táborüzemeltetőt, illetve táboroztatókat, milyen szezon elé néznek.

Az már biztos: a szülők megnyugodhatnak, lesz kire bízni a gyermekeket a nyári szünetben. Kétségesebb azoknak a tábortulajdonosoknak a sorsa, akik az ottalvós nyári táboroknak biztosítottak helyet a korábbi években. Gérnyi Emil, az egyik őrimagyarósdi tábor tulajdonosa úgy látja, gyenge szezon elé néznek a táborok tulajdonosai. Bár már nem a családja működteti a szállást, bérlőjük elmondása alapján szinte egyáltalán nincs foglalásuk – márciustól májusig folyamatosan mondják vissza a lefoglalt időpontokat az ottalvós táborok szervezői. A június és szeptember közti időszakra még van egy kis remény: az akkorra foglalók egyelőre várják, hátha nemcsak a napköziseket engedélyezik. – Teljesen patthelyzetben vagyunk, nem tudjuk mi lesz, a kormány ígérete szerint két hét múlva születik meg a döntés. Akkorra pedig már a nyári táborok egy része le is szokott menni – panaszkodik a tulajdonos.

A napközbeni gyerekfelügyeletet vállaló táborok szervezői között is nagyrészt még a bizonytalanság uralkodik. Kiss Andrea, az Agora Művelődési és Sportház igazgatóhelyettese elmondta: köti őket a március 16-án hozott kormányrendelet, miszerint a közművelődési és kulturális intézmények visszavonásig nem fogadhatnak látogatókat. Amíg nem engedélyezik újból a megnyitásukat, addig ők sem hirdethetnek meg tábort.

– Napközis tábort egyébként cégek, civil szervezetek, iskolák és egyéb intézmények szervezhetnek. Mivel a kijelentés csak általánosságban hangzott el, még nem tudhatjuk pontosan, hogy ez kiket, milyen feltételekkel takar. A szervezők, ahogy mi is, arra várnak, hogy elolvashassák a táboroztatásról szóló rendeletet – fejti ki Andrea. Terveik egyébként vannak: olyan foglalkozásokat szeretnének tartani, amelyeket talán eddig nem szoktak meg tőlük, de a szülők igényeihez igazodnak velük. Hosszabb időre tervezik a programot: legalább augusztus 20-áig szeretnék biztosítani a lehetőséget a szombathelyi szülőknek. Ám egyelőre köti a jogszabály a kezüket, melynek feloldása után azonnal készen állnak a programok meghirdetésére és megtartására. Nagyon készülnek, a tervek nyomdakészen várnak arra, hogy felkerüljenek az információs oldalakra és ezzel beálljanak a napközis foglalkoztatók sorába.

Szintén bizonytalan a Szalézi Szent Kvirin plébánia táborának sorsa. Csány Péter atya és a tábor animátorai tettre készek, ahogy az atya mondta: a rendkívüli helyzet jobban spilázta őket, van kapacitásuk arra, hogy a terhet levegyék a szülők válláról. Sok szülő, főleg akik egyedül nevelik a gyermekeiket, panaszkodott, hogy az elmúlt hónapokban mennyire túl voltak terhelve. Egy tűnik egyelőre biztosnak: kevesebb gyerekkel, talán kevesebb ideig tudnak majd táboroztatni. Bizonytalan még az étkeztetés megoldása: napi egyszer meleg ételt biztosítottak a gyerekeknek a szomszédos Brenner-iskola konyhájáról – ők azonban idén ezt nem tudják vállalni. Csány Péter úgy véli, a szigorúbb szabályok nagyobb költséggel fognak járni – kivéve, ha az étkezést otthonról oldják meg.

Már csak az étkezés a kérdés a nagy múltú Karitász-tábor megszervezésében is. Tuczainé Régvári Mariettától, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatójától tudjuk: még folyamatban vannak a táborról szóló egyeztetések, de már kezd összeállni a kép. Indulásra készen állnak, már csak néhány tisztázandó kérdés áll előttük. A nardai tábor idén június 15-től augusztus 7-ig várja a gyerekeket, akik közül sokan visszatérő vendégként érkeznek a faluba.

– Látva a megyei helyzetet, titkon reménykedtünk benne, hogy nyárra már enyhülnek vagy akár meg is szűnnek a korlátozások, így április közepén már elkezdtük szervezni a tábort. Gondoltunk egyúttal arra is, ha újraindítják a gazdaságot, sok, eddig otthon levő szülő újra munkába áll és meg kell oldania a gyermekei elhelyezését. Ha így nézzük, a gazdaság elindításában igen jelentős szerepet töltenek be a táborok – fejti ki az igazgatónő. Természetesen idén szigorúbb szabályok között nyaralnak majd a kicsik: fokozottan ügyelnek a tábor higiéniájára: egy előzetes, átfogó, nagy fertőtlenítést végeznek el Nardán, de a tábor ideje alatt is naponta többször átfertőtlenítenek mindent. Kifejezetten lesz erre egy kolléganő, akinek csak ez lesz a feladata. A gyermekeket is rendszeresen figyelmeztetik majd a gyakori kézmosásra, a mosdóban a szappan mellé fertőtlenítő kézmosót helyeznek ki, valamint a törölközőket papír kéztörlőre cserélik.

Ha azt a járványügyi rendelkezések engedik, a természet szerető gyerkőcök sem maradnak nyári elfoglaltság nélkül: a 7-10 éves korosztályt június 15-től öt turnusban várja a szabadlevegős Pajta tábor a Vasi Skanzenben, a 9-14 éveseket a felsőcsatári bentlakásos, természetvédelmi Süni tábor hívja július 5-étől. A tapasztalt, 11 évnél idősebb táborozók pedig a szőcei tőzegmohás közelében nomádkodhatnak augusztus közepén.