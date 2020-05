Vajon több munkája van ezekben a hetekben a betegjogi képviselőnek? Miben tud segíteni?

A területileg illetékes képviselőt, dr. Dóczi Zsuzsannát kérdeztük.

A Markusovszky kórház honlapján április elején közzétett tájékoztatóban az szerepel: a kormány által elrendelt veszélyhelyzet a jogvédelmi képviselők feladatellátását is befolyásolja. Ők is minimálisra csökkentik a közvetlen személyes kapcsolattartások számát. Ám telefonon, e-mailen és egyéb infokommunikációs platformon folyamatosan elérhetők a betegek, az ellátottak és a gyermekek, valamint hozzátartozóik és törvényes képviselőik részére. Így is maradéktalanul el tudják látni a feladatukat? Okoz-e ez nehézséget, kényelmetlenséget? Egyáltalán: mik a feladataik? Milyen esetben érdemes a segítségüket kérnünk? – erre is kíváncsiak voltunk.

Dr. Dóczi Zsuzsanna húsz éve dolgozik betegjogi képviselőként, Vas megyében másfél éve látja el a jogvédelmi feladatait. – Az elnevezés megtévesztő lehet, mert mi nem jogi képviseletet látunk el, hanem azt a kilenc betegjogot képviseljük, amelyeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény nevesít. A betegjogok törvénybe foglalása önmagában nem biztosítja azok automatikus érvényesülését, ehhez szükség van olyan személyre is, aki segít a jogérvényesítésben, és, ha jogsérelem történik, megfelelő jogorvoslatot kezdeményezhet.

Évről évre országszerte egyre többen keresik a betegjogi képviselőket, így van ez Dóczi Zsuzsannával is. A veszélyhelyzet kihirdetését követően még tovább emelkedett a hozzá fordulók száma, az emberek egy része tájékoztatást kér, mások panaszt kívánnak tenni. A panaszok tárgya igazodik a különleges helyzet adta intézkedésekhez, a panaszosok pedig most legtöbbször nem maguk a betegek, hanem a hozzátartozóik. – Azt tapasztalom, hogy folyamatosan nő az emelkedett hangvételű panaszosok száma, ami egyrészről érthető, hiszen rendkívüli helyzet van, ami mindenki számára új, és aggodalomra adhat okot.

Ezért is fontos, hogy megfelelő tájékoztatást tudjak adni, ehhez naprakésznek kell lennem, de nyilván segíti a munkámat a két évtizednyi tapasztalatom is – hallottuk tőle. Hozzátette: azt minden érintettnek tudnia kell, hogy jelenleg egészségügyi válsághelyzet van, és ilyenkor az egészségügyi törvényben meghatározott betegjogok csak akkor és kizárólag olyan mértékben gyakorolhatók, amikor és amennyiben nem veszélyeztetik az egészségügyi válsághelyzet felszámolásának eredményességét. Azonban a beteg emberi méltósághoz való joga ebben az esetben sem korlátozható.

Betegjogi képviselőként a hatályos egészségügyi törvényben és a 381/2016. (XII. 2.) Kormányrendeletben foglaltak alapján járhat el. Segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, az azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltevésében; segít a betegnek a panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti a panasz kivizsgálását, és a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben jár el az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál. Az ügyben ő képviseli a beteget. Ilyen minőségében nem hatósági személy, nem vizsgálhatja ki a panaszokat és peres ügyekben sem járhat el.

– Leggyakrabban tájékoztatásért keresnek meg, remélve, hogy teljes körű tájékoztatást kaphatnak arról, kihez, hova, milyen jogon fordulhatnak azok, akik az egészségügyi ellátás során problémával szembesülnek. Rendszeresen informálom az egészségügyi dolgozókat is a betegjogokra vonatkozó jogszabályokról, azok változásairól és a betegjogok érvényesüléséről. Ha jogsértő gyakorlatra, hiányosságokra bukkanok, akkor köteles vagyok felhívni erre a szolgáltató figyelmét, és javaslatot is tehetek ezek orvoslására.

Zsuzsanna megjegyzi: az Integrált Jogvédelmi Szolgálat területileg illetékes betegjogi képviselői a veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan rendelkezésére állnak az állampolgárok számára. Személyes találkozóra – munkanapokon és előre egyeztetett időpontban – a regionális irodákban is adott a lehetőség. A Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda Zalaegerszegen van. Jelenleg a hét minden napján 8-tól 20 óráig, így az ünnepnapokon is elérhetők a képviselők telefonon és egyéb csatornákon. Dr. Dóczi Zsuzsanna a 06-20-4899-567-es telefonszámon hívható, de a [email protected] e-mail-címen is válaszol.