Válaszolt a város a Claudius elővásárlási jogával kapcsolatos kérdésünkre

Hat nap múlva bezár a szálloda. Egyelőre csak javaslat a gazdasági bizottság által kezdeményezett, az önkormányzat elővásárlási jogának bejegyzésére irányuló kérelem, de a város beleszólást szeretne a Claudius sorsába.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, február 17-én bezár a Hotel Claudius, mivel – mint azt a szállodát üzemeltető Savadius Kft. ügyvezetőjétől, Kulcsár Edit Ildikótól megtudtuk – az épületet felújítják, az erről szóló – általunk is közölt – közlemény most már a szálloda honlapján is olvasható. Akkor az ügyvezető arról is tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy nem igazak a pénzügyi gondokról szóló hírek, az viszont igaz, hogy az alkalmazottaiktól a felújítás miatt értelemszerűen meg kellett válniuk.

Időközben megérkezett a szombathelyi önkormányzat válasza is. Bokányi Adrienn tanácsnok, a gazdasági és jogi bizottság elnöke úgy tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy január 27-i ülésükön valóban szó esett arról, hogy az önkormányzat elővásárlási jogot jegyeztessen be a kérdéses ingatlanra, ez azonban – ahogy a megnevezésből is látszik – csupán egy javaslat, ami alapján véglegesen a rendezési terv elfogadása kapcsán hozza meg a képviselő-testület a döntéseket.

„Jelen határozati javaslattal – amelyet a bizottság egyhangúlag támogatott – ajánlásokat fogalmaztunk meg és adtunk át mérlegelésre a közgyűlés felé az esetleges törléseket és az új bejegyzést illetően. A településrendezési eszköz folyamatban lévő generális felülvizsgálata során ezek köre tovább bővülhet. A mostani konkrét felvetés mögött meghúzódó cél pedig az, hogy amennyiben a jövőben a város érdeke úgy kívánja, legyen beleszólási lehetőségünk az ingatlan sorsába. Pontos tudásunk legyen arról, hogy a szálloda kinek a tulajdonában van, mikor történik tulajdonosváltás, milyen áron, milyen fejlesztési célokkal és egyáltalán hogyan alakul az ingatlan jövője” – áll a bizottság elnökének levelében.

Az persze továbbra is kérdés, hogy miért merül fel az elővásárlási jog kérdése, ha a szállodát egyszerűen csak felújítják. Mint ismert, annak idején az akkori tulajdonos, az 1972-ben átadott Claudiust újította fel a Savaria Szálló helyett, amely azóta is – 15 éve – üresen áll, és egyelőre üres is marad, mivel januárban kiderült, a város mégsem veszi meg. Nem egészen egy hét múlva pedig a Claudius is kiürül.

