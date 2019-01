Valóra vált az álom: Dávid képviselheti Közép-Európát a sarkvidéki szánhúzó versenyen

Mikor decemberben beszámoltunk a celldömölki Varga Dávid történetéről, mindössze néhány nap választotta el a Fjällräven Polar verseny lezárásától, és attól, hogy részt vehessen az egyik legkeményebb kutyaszánhúzó expedíción a sarkkörön.

A vasi srác akkor 32 ezer szavazattal az első helyen állt, szoros küzdelemben a régió szerb versenyzőjével. Dávid azonban – a szinte példátlan összefogásnak köszönhetően – óriásit hajrázott, és december 13-án fölényes győzelmet aratott. Valóra vált hát az álom, a vasi srác képviselheti a közép-európai régiót a Polaron. Most arról kérdeztük Dávidot, hogyan fogadta a győzelem hírét, és hol tartanak az expedíció előkészületei.

Hogyan fogadtad a győzelmet?

– Az utolsó este még elég stresszes volt, annak ellenére, hogy körülbelül 5 ezer szavazattal vezettem. Viszont másnap reggelre továbbra is rengeteg volt az előnyöm, úgy, hogy még két nagyon komoly segítségemet direkt az utolsó órákra tartogattam, amiket végül be sem kellett vetni. Így végre megnyugodtam és hátradőltem, mert már biztosnak tűnt, hogy győztem. Eljött a 10 óra, és kiírta a Fjällräven a Facebookra, hogy lezárták a szavazást. Hihetetlen boldogságot éreztem, megérte a nonstop posztolás, emailezés, egyeztetés, telefonálgatás. Óriási segítséget kaptam egy nagyon összetartó közösségtől, akik beálltak mögém. Ez egy rettentő fárasztó időszak volt, munka mellett csináltam a kampányt. Gyakorlatilag erről szólt az egész hónapom, de már nyár óta készültem rá. Leírhatatlan, amit éreztem. Nem csak akkor, amikor hivatalosan is felkerült a nevem a Polar oldalára, hanem végig a kampány ideje alatt. Nehezen lehet szavakba önteni, hogy mit érez az ember, amikor ilyen mennyiségű kedves és támogató szót, kommentet, üzenetet, telefonhívást kap.

Az viszont biztos, hogy egy szuper érzés és mindig hálás leszek az embereknek, akik segítettek. Persze büszkeséget is éreztem és érzek a mai napig, hiszen én kaptam a legtöbb voksot Közép-Európában, globálisan pedig én lettem a harmadik. Emellett tényleg nagyon vártam már, hogy visszatérjek a „normál” életembe, amikor nem nézegetem a telefonomat minden pillanatban. Jó volt végre kicsit leülni, és nem csinálni semmit.

Milyen események történtek azóta a Polar terén, hol tartanak most a túra előkészületei?

– A szavazás zárása után a tavalyi győztes és egyben nagy segítőm, Kitty azonnal betett engem a Fjällräven Polar zárt Facebook csoportba. Itt van minden ember, aki valaha kijutott a Polarra. Nagyon kedvesen üdvözöltek mindannyiunkat – a 20 új kijutót – a Polar családban. Majd azonnal létrejött egy másik csoport is, amiben csak a 2019-es Polar győztesek vannak jelen. Itt egyből megindult az ismerkedés. Szuper lesz a csapat, az biztos.

Aztán megkaptuk a várva várt emailt a Fjällräventől. Egy dokumentumot küldtek, amit kitöltve vissza kellett küldenünk. Ebben a ruhaméreteinket kellett megadni, hiszen a túrához minden felszerelést a szervezők biztosítanak. Továbbá jelezték, hogy április 8-án találkozunk mindannyian Stockholmban, viszont ha mi korábban ki szeretnénk menni, vagy később hazajönni, akkor bátran jelezzük feléjük. Így velem együtt a csapat nagy része már két nappal a túra előtt kirepül, hogy legyen időnk összebarátkozni. Plusz – ha már megkaptuk a lehetőséget – a túra után még kint maradok két napot, hogy egy kedves svéd ismerősömmel is találkozhassak.

Hogyan készíted fel magad az expedícióra?

– Ebből a szempontból nincs nagy változás az életemben. Ahogy eddig is, most is igyekszem sokat edzeni. A hidegre pedig nem igazán tudok felkészülni, de talán nem is lesz ezzel probléma, sok réteg nagyon jó minőségű túraruhát kapunk a szervezőktől. Ez is egy nagyon izgalmas része. Mindannyian nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz az idei szett.

Mennyire tartasz a kihívástól? Milyenek most az előérzeteid a Polarral kapcsolatban?

– Nem tartok tőle. A szavazás miatt aggódtam csak, azonban az jól sikerült. Innentől kezdve már csak elképesztően várom az utat. Úgy gondolom, hogy egy életre szóló élményben lesz részem.