Valóra váltotta gyermekkori álmait a szombathelyi születésű Kovács Hajnalka

Szombathelyen Kovács Hajnalka, Londonban – csak, mert a sok mássalhangzóval meggyűlne az angolok baja – Hana Kovacs vagy Hana Rae Corvin, attól függően, hogy fotósként vagy színészként mutatkozik be. Egy fiatal nő, aki beteljesítette a gyerekkori álmait, és akinek már Anglia az otthona.

Hajni szerint az angollal kezdődött minden. – Gyerekként imádtam a nyelvet, a hangzását, angol nyelvű zenei csatornát és sorozatokat néztem, a klasszikus irodalmat angolul kezdtem el olvasni. Már kilencévesen pontosan tudtam, ha valamit el akarok érni azon a nyelvterületen, úgy kell tudnom beszélni, mint ha ott születtem volna. A Váci-iskola nyelvtagozatos osztályába jártam, beiratkoztam rajzszakköre. A művészeti gimnázium volt a következő állomás a grafika szakiránnyal. 2003-ban érettségiztem, utána egy évet kihagytam, mert nem vettek fel a képzőművészeti egyetemre. A kudarc meglepett, de meg is edzett. Beiratkoztam egy intenzív rajzkurzusra, egy év múlva négy helyre jelentkeztem, és mind a négyre felvettek. A bécsi iparművészeti egyetem reklámgrafika szakát választottam, jó lépésnek tűnt, hogy a nemzetközi élet felé nyissak.

Hajni kilenc évig élt Bécsben: hatot tanulással, hármat munkával töltött, de az egyetem mellett is dolgozott reklámcégeknél. A tervező- és reklámgrafika szakot választotta, a reklámguru, prof. Walter Lürzer osztályában megedződött a kritika elfogadásában, megvalósíthatta merész ötleteit, versenyeken indult. Diplomamunkájában egy fiatal sportolókat célzó doppingellenes kampányt dolgozott ki. Munkája eljutott az Osztrák Nemzeti Doppingellenes Ügynökséghez, és olyan sikert aratott, hogy 2010 és 2013 között ő felelt a kampány kommunikációjáért és arculatáért.

– Szerettem a munkát, valami mégis hiányzott. A kreatív problémamegoldás napi 10-12 órában a számítógéphez kötött. Változásra vágytam, elérkezett az idő Angliához. Mindig érdekelt az előadó-művészet, elhatároztam, hogy átképzem magamat arra a művészeti ágra, ami a testet, a lelket, az agyat, a szívet is megmozgatja. Shakespeare és a színház hazájába jelentkeztem drámaiskolába. A London School of Dramatic Artba egyből felvettek, és életem eddigi legjobb két éve kezdődött el. Ebben a Weöres Sándor Színháznak is szerepe volt: korábban Bécsből minden hétvégén hazajártam, sok darabot láttam. Czukor Balázs játéka inspirált leginkább, felvettem vele a kapcsolatot, és a tőle kapott batyuval indultam útnak. Nem voltak bennem gátak és gátlások, félsz vagy bizonytalanság. Sokféle technikát elsajátítottam, a képzőművészeti, grafikai tapasztalataimat bevontam a színészetbe. Pozitív motivációjú, óvó környezetben bontakozhattam ki, és szárnyalhattam, ha megdolgoztam érte.

Hajni hamar rájött: Londonban hatalmas a verseny. Sok színésziskola van, nincsenek fix társulatok, minden szerepért meg kell küzdeni, „csak” színészként nehéz megélni. Már a drámaiskola első évében elkezdett speciális portrékat készíteni előadóművészekről, olyanokat, amik később a kiválasztásért felelős casting directorok, ügynökök, rendezők elé kerülnek. A portrékkal párhuzamosan koncerteket is fotózott. A The Maccabeest például. Az eredményt látva Jessie Ware londoni énekesnő hívta turnéjára. Fotózta a Florence And The Machine-t, a The ­Cure-t, az Interpolt, az Edi­torst – a járvány előtti négy évben kéthavonta különböző bandákat egy lemezkiadó megbízásából. A színház és a fotózás mellett szüksége volt fix állásra is. – Az ikonikus zenés előadásnál, Az operaház fantomjánál kezdtem el dolgozni a személyzet részeként. A darab 34 éve fut a West Enden. Én heti hat napon dolgoztam esténként és két nap a matiné-előadásokon is. Vasárnaponként fotóztam, hétköznap napközben pedig fotót retusáltam vagy meghallgatásokra készültem. Őfelsége Színházánál (Her Majesty’s Theatre) egy viktoriánus épületbe kerültem, ahol még a korabeli színpadi trükköket használták, erre épült a Fantom díszlete. Sok vendéget vezettem a színfalak mögötti túrákon. Supervisorrá képeztek, majd VIP-host lettem, aki a befolyásos vendégeket kíséri. Több színházban is dolgoztam, hiszen Andrew Lloyd Webber zeneszerzőé a Her Majesty’s Theatre és további hat színház a West Enden. Többször asszisztáltam neki és a családjának. Sir David Attenborough, Michael Caine, Catherine Zeta-Jones, Sarah Brightman és az angol királyi család tagjainak kísérője is voltam.

Visszatérve a szerepekre: Hajni az első munkát egy magyar gyógyszerreklámban kapta, amit Londonban forgattak. Látható volt más reklámokban, rövidfilmben is, statisztaként külön szerepet kapott Nicholas Hoult Öld meg a barátaidat! című fekete komédiájában. Tavaly két, az 1940-es években játszódó háborús darabban játszott a Bromley Little Theatre-ben. Rajong Shakespeare-ért: volt Lucio a Szeget szeggel című darabban, és alakította Lady Macbeth-et is. A járvány előtt is próbált egy darabban, de a premierig már nem jutottak el. Márciusban minden lezárt, Hajni minden munkája és bevétele megszűnt. Vidékre, (a közép-nyugat-angliai Shropshire-be) költözött, átképezte magát: azóta online angolórákat ad.

– Jót tett a vidéki levegő, a séták az angol tájon. Gyógyító és építő volt megélni a természetbe való visszatérést. A fényképezőgépemet nem tettem le, írok és filmezek is, készülőben van egy rövidfilmem. És ha már nem lehet bent játszani, akkor játsszunk kint – erősen gondolkozom egy szabadtéri színház létrehozásán is –, Ibsen Hedda Gablere lenne az első darab, azt hiszem.