Változások a sárvári intézmények működésében a veszélyhelyzet miatt

Sárvár alpolgármestere osztotta meg közleményét.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Dr Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere tette a város intézményeinek intézkedéseit közzé Facebook-oldalán.

A Sárvár Aréna, a Kabos László Filmszínház, a ZeneHáza Sárvár, a Nádasdy-vár Sárvár, a Nádasdy Ferenc Múzeum, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő működését, a helyi sportmérkőzéseket, az oktatási intézmények rendezvényeit mind -mind érinti a Kormány által kihirdetett vészhelyzet.

1.) A Sárvár Aréna Facebook oldalán tájékoztat: felelős közösségi intézményként a koronavírus járvány terjedésével szembeni védekezés céljából a Sárvár Aréna a következő intézkedéseket hozza:

– a közösségi tereink fertőtlenítő szerekkel történő takarításának gyakoriságát már két héttel ezelőtt fokoztuk

– a közönség által is használt mellékhelyiségeinket fertőtlenítő hatású szappannal töltöttük fel

– a nagy forgalmú bejáratainkhoz fertőtlenítő géleket/spray-ket helyeztünk el, amelyet a vendégeink szabadon használhatnak.

A Kormányzati intézkedésekkel összhangban az Aréna működésével kapcsolatban az alábbi változásokat vezetjük be a mai naptól:

– a Kabos László Filmszínház 2020. március 12-e csütörtöktől szünetelteti működését, a meghirdetett előadások kivétel nélkül elmaradnak; további információt ezzel kapcsolatban az [email protected] email címen, illetve a 0670/307-0906-os telefonszámon kaphatnak az érdeklődők

– az Arénában megrendezendő nyilvános sporteseményeket zárt kapuk mögött rendezzük meg, azokra nézőket beengedni nem fogunk, különösen igaz ez a Sárvárfürdő Kinizsi női NB II-es kézilabdamérkőzéseire, köztük a most szombaton megrendezendő bajnoki fordulóra. A mérkőzésről a Sárvári Televízió felvételt készít, és megtekinthető lesz a városi tv-ben a meccs.

Az Aréna egyéb szolgáltatásai zavartalanul üzemelnek tovább.

Kérünk mindenkit, hogy amennyiben betegség legkisebb jeleit érzékeli magán, legyen kedves az Aréna szolgáltatásainak használatát szüneteltetni, ezzel is segítve a koronavírus elleni védekezést és természetesen forduljon haladéktalanul orvoshoz.

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy koronavírus terjedési intenzitásától függően és a vendégeink biztonsága érdekében elképzelhető, hogy további korlátozások bevezetésére kerülhet sor.

2.) A Nádasdy-vár Sárvár, így a Nádasdy Kulturális Központ, a városi könyvtár és a Nádasdy Ferenc Múzeum továbbra is várja a látogatókat, zavartalanul, a nyitvatartási rendjük szerint üzemelnek.

A március 14-i és 15-i programok kivételével a sarvarvar.hu weboldal programajánlójában szereplő rendezvényeket megtartják, mivel ezek 100 fő alatti beltéri programok.

3.) A ZeneHáza Sárvár is Facebook oldalán tájékoztatja a látogatóit: a Kormányzati intézkedésekkel összhangban a ZeneHáza tavaszi bérletének soron következő teltházas előadása 2020. 03. 21-én 18 órakor elmarad. Gájer Bálint koncertjét egy későbbi időpontban biztosan megrendezzük!

További információkat az [email protected] email címen, illetve a 0630/512-1984-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

Megértésüket és segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük! – olvasható a közleményben.

4.) A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő is – további intézkedésig – zavartalanul üzemel. A március 13-ra meghirdetett zenés éjszakai fürdőzés azonban elmarad.

5.) A sárvári oktatási intézményeket is érinti, hogy minden iskolai programot, ünnepséget, tábort, erdei iskolát, külföldi utazást – beleértve ebbe a Határtalanul! programot, az ERASMUS+ programot, a külföldi nyelvtanfolyamot, valamint a testvériskolai látogatásokat is – lemondanak a tanulók, a pedagógusok és családjuk biztonsága érdekében, és ez vonatkozik a nemzeti ünneppel kapcsolatos megemlékezésre is.

6.) A Magyar Labdarúgó Szövetség a kormány mai rendkívüli döntését követően csütörtöktől visszavonásig az összes magyarországi labdarúgó-mérkőzés zártkapus megrendezését rendelte el. A helyszínen nem, de a televízióban követhetőek lesznek a mérkőzések. A Sárvár FC szombaton a Pápai Perutz csapatát fogadja az NBIII-as bajnokságban, így ez is zártkapus lesz. A mérkőzésről a Sárvári Televízió felvételt készít, és megtekinthető lesz a városi tv-ben.