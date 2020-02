Van influenzajárvány? – Vas megyében emelkedett a vírusra utaló tünetekkel orvoshoz fordulók száma

Február hagyományosan az influenzás megbetegedések legerősebb hónapja. Vas megyében is emelkedett a vírusra utaló tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma. A megkérdezett háziorvos szerint még nincs járvány, és sok múlik az időjárás alakulásán. Az enyhe idő kedvez a vírus terjedésének.

A Váci utcai háziorvosi rendelő betegvárójában csütörtökön is sokan voltak. Dr. Prugberger László háziorvos derűs türelemmel foglalkozik minden betegével. Kérdésünkre elmondta, hogy az influenza egy olyan légúti tüneteket mutató betegség, melyet vírus okoz. Hasonló tüneteket más kórokozó is kiválthat. Jellemző a torokfájás, köhögés, a nátha, a hőemelkedés és láz, valamint a levertség. Egy hétig is eltart , míg valaki kilábal ebből a betegségből. Alapvetően tüneti kezelésre van lehetőség, orrcsepp, orrspray, torokfertőtlenítők, köhögéscsillapító alkalmazásával.

Antibiotikumra akkor lehet szükség, ha valamilyen baktériumos felülfertőződés történik. Semmiképpen ne kezdjünk szedni csak úgy valamilyen régebbről megmaradt készletből. A lázat viszont 38 Celsius-fok alatt nem javasolt csillapítani. A szervezet is tegye meg a magáét a védekezésben.

– Február hagyományosan a legerősebb hónap – állítja a szakember. – Januárhoz képest, már ebben a pár napban is emelkedett a légúti tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A vírus cseppfertőzéssel terjed. A betegség leginkább ott tud terjedni, ahol a családban bölcsődés, óvodás gyermek van, vagy a szülők olyan munkahelyen dolgoznak, ahol sok ember van együtt. Sokat tehetünk a megelőzéssel, megfelelő higiéniával, a beteg emberek kerülésével, a fertőzés lehetőségének csökkentésével, maszk, vagy kesztyű használatával. Dr. Prugberger László páciensei körében meglehetősen jó arányban kérték az állam által támogatott influenza elleni védőoltás beadását. A 3Fluart nevű készítmény is már többféle vírustörzs okozta megbetegedésre jó, de van lehetőség egy másik vényköteles, pénzbe kerülő oltásra is.

Ami az országos tendenciát illeti: országszerte mintegy 30 ezer ember fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel január utolsó és február első napjaiban – látszik a Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya legfrissebb heti jelentésében. Az ország valamennyi közigazgatási területén emelkedett a megbetegedések száma, Vas megye sem kivétel. Országosan 307 beteg jut 100 ezer lakosra vetítve az előző heti 178 beteg után.

Vas megyében az év ötödik hetében 160 beteg jutott 100 ezer helyire, míg a megelőző héten 115 beteg volt az aránynak ezen a felén. A megbetegedések száma folyamatosan növekszik: az év harmadik hetében 79, a második héten 65 beteg jutott 100 ezer vasihoz arányítva. A korosztály megoszlására országos arányt közölt a Nemzeti Népegészségügyi Központ: eszerint a betegek mintegy 38 százaléka gyerek, 33 százaléka fiatal felnőtt, ötöde 35 és 59 év közötti, és 7 százaléka 60 éven felüli. Vas megyéből beküldött mintában nem mutattak ki influenzavírust az év ötödik hetében, és nem jegyezték fel influenzaszerű megbetegedések halmozódását. Vas megyében csütörtökig nem kellett látogatási tilalmat vagy korlátozást elrendelni influenza miatt az egészségügyi intézményekben.