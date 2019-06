Vandálok jártak a szombathelyi VargArénában

Nem először rongálták meg ismeretlenek a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium udvarán található VargaArénát. Ezúttal egy boxot fűrészeltek szét a vandálok.

Pénteken megdöbbentő látvány fogadta a 22 éve épült VargaAréna megálmodóját, üzemeltetőjét, Varga Jenőt. Az egyik boxnak, amit a különböző ügyességi versenyekhez használnak, egyszerűen levágták, lefűrészelték a tetejét. El viszont nem vitték, hanem egyszerűen félredobva otthagyták.

-Nem az első eset, hogy megrongálták a berendezéseinket – mondta keserűen Varga Jenő. – Gyakorlatilag rendszeresek az értelmetlen, dühítő rongálások, amelyek ellen nem tudunk mit tenni. Volt, hogy az ablakokat törték be, volt, hogy hatméteres csövet hajlítottak meg, de gyújtogattak is már itt. Hiába van a szomszédban a rendőrség, hiába van itt a színház, ahol esténként nagy a forgalom, az elkövetőket ezek cseppet sem zavarják. Feljelentést most nem tettem, inkább megjavítjuk a boxot, viszont annál jobban dühít, bosszant az eset. Görkorcsolyások, gördeszkások, bmx-esek, rollerosok, mountain bike-osok használják rendszeresen a létesítményt – azaz sok fiatal szórakozásába rondítanak bele a vandálok.