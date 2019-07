Vaníliafagyi vagy vaníliás fagyi? Nem mindegy

Mostantól a fesztiválokon, vásárokon, valamint az utcai árusoknál lehet számítani fokozottabb ellenőrzésre. A jövőben pontosítani kell a jégkrémek elnevezését.

Megkezdődött a július 1-je és augusztus 20-a között már évek óta rendszeresen megszervezett nyári ellenőrzés-­sorozat. Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár az akcióval kapcsolatban kiemelte, hogy idén fókuszba kerülnek a nyári fesztiválokon, vásárokon működő élelmiszer-forgalmazó és vendéglátó-létesítmények, valamint a mozgó egységek.

A szemlét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a kormányhivatalok szak­emberei végzik. Kiemelt figyelmet fordítanak a sok embert megmozgató eseményeken élelmiszert kínáló létesítményekre, az utcai vendéglátásra és a mozgóboltokra, valamint a büfékocsis és mozgó vendéglátásra. Mindezek mellett továbbra is fokozottan felügyelik az ifjúsági és gyermektáborokban étkeztető vál­lalkozásokat.

A szakemberek idén is kiemelt figyelemmel kísérik a jégkrém-előállítást és -forgalmazást. Megújult ugyanis a Magyar Élelmiszerkönyv jégkrémirányelve. A változások között szerepel például, hogy a szorbé ezentúl nemcsak gyümölcsből, hanem zöldségből is készülhet. Az egyik legfontosabb azonban a vásárlók tisztességes tájékoztatása a termékek elnevezésén keresztül is. Ennek következtében ha a jégkrémet vaníliaaromával ízesítik, a jövőben már csak vaníliaízűnek lehet hívni, csokoládés jégkrémnek pedig csak a csokoládét is tartalmazó termék nevezhető.

A korábbi irányelvnek megfelelő összetételű és jelölésű termékek 2020. augusztus 31-ig hozhatók forgalomba, persze csak ha minőségmegőrzési idejük engedi. A hosszú átmeneti időt a termékek szezonális jellege, valamint a csomagolóanyagok felhasználásának hosszú kifutási ideje indokolta.

Az Agrárminisztérium kiemelt célja egyebek mellett továbbra is az, hogy a magyar családok biztonságos, jó minőségű, az egészség megőrzését támogató élelmiszerekhez jussanak hozzá.