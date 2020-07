Vannak járhatatlan járdák Szombathelyen? – Magassarkúban is teszteltünk párat (Videóval)

Az útburkolatok után megnéztük, mi a helyzet a szombathelyi járdák állapotával. Mutatjuk, hogy hol kell nagyon vigyázni!

Legutóbb, amikor arról írtunk, hogy Szombathelyen rengeteg helyen tört utat magának a természet és gazosodik a város, többen megjegyezték, hogy nem csupán ez az egyetlen probléma a vasi megyeszékhelyen. A hozzászólók egy része az utak minőségét kritizálta, míg többen a járdák állapotára hívták fel a figyelmet. A jó időben sokan választják a sétálást, a hölgyeknél pedig többször kerülnek elő a magas sarkú cipők, amikkel a megyeszékhely egyes járdáin ajánlott óvatosan végighaladni, de még lapos cipőben is jó, ha a lábunk elé nézünk. Végigjártunk néhány járdát a városban, amit akár veszélyes útszakaszként is jelölhetnének.

Hajdú utca

Akit erre visz az útja, annak azt tanácsoljuk, ha teheti, gyalogosan kerülje el az ehhez az utcához tartozó járdát, különösképpen igaz ez az az utca elejére. A lerakott lapok egyes helyeken megsüllyedtek, van, ahol viszont megemelkedtek, jó pár már töredezett, sok esetben pedig még billegnek is, ha az ember rálép. Akad olyan rész is, ahol kifejezetten nagy a hézag, viszont a szélén már egyáltalán nincs kő. A közöttük kinőtt gaz sem segít sokat a helyzeten. Babakocsit aligha lehetne végigtolni úgy, hogy közben ne ébredjen fel a gyermek. A hölgyek esetében a legszolidabb magas sarkú cipő sem ajánlott, mert ahogyan az a videón is látszik, körülményes és veszélyes abban haladni.

Rumi út

Szombathely egyik leghosszabb útjáról van szó, ahol rengeteg autó jár, és gyalogosan is sokan közlekednek. Túlzás lenne azt állítani, hogy az egész rossz, viszont egyes részeit érdemes kikerülni, vagy ha arra járunk, nézzünk a lábunk elé! A legrosszabb szakasz a Szent Gellért és a Rumi út kereszteződésénél található. A járda középen megtöredezett, ahol hosszú sávban nőtt ki a gyom, de ez a kisebb baj.

A nagyobb, hogy az egyik oldala jelentősen megsüllyedt, szinte ellehetetlenítve ezzel a gyalogos közlekedést. Több kerékpáros a járdán igyekszik távol maradni a Rumi út forgalmától, ami ezen a szakaszon kifejezetten veszélyes mutatvány. A közelében ráadásul a város egyik népszerű fagyizója található, amit jó időben rengetegen látogatnak. A környékről sétálva is sokan érkeznek, de az is jellemző, hogy leparkolják az autót, és míg elfogyasztják a hűsítő finomságot, sétálnak egyet. Az említett járdaszakaszt érdemes elkerülni.

Móra Ferenc utca

Az itt uralkodó állapot szinte lemásolja a Hajdú utcában tapasztaltakat, annyi különbséggel, hogy ezesetben már helyenként térdig ér a gaz a lerakott lapok között. Az embernek olyan érzése támad, mintha egy mezőn sétálna, bár ott talán egyenletesebb lenne a talaj. A járda középső csíkjában lehet leginkább közlekedni, ugyanakkor ezen a részen a legkopottabb a térkő az összes közül, és nem mindig lehet látni, hogy hova is lép az ember. Kicsit a régi aknakereső játékra emlékeztet, amikor látatlanba kellett lépni, aztán vagy szerencséje lesz az embernek, vagy nem. Itt nagyjából ugyanez a helyzet áll fent.

Koncz János utca, Bocskai István körút

Speciális a helyzet, mivel a két utca közti szakaszról van szó, ami ugyan nem térköves, viszont nagyon könnyen jobb esetben bokaficamot, rosszabb esetben akár még törést is okozhat egy lépés, ha nem figyelünk oda. Az említett járdaszakasz pont a MÁV-rendelő és a Neumann-iskola között helyezkedik el, vagyis egy viszonylag forgalmas részről van szó.

Az útburkolat nagy területen repedezett, egyes részeken inkább már töredezett. A gazos részek ezesetben sem segítenek a helyzeten, így maximum szlalomban lehet közlekedni a lyukak, a rossz minőségű útburkolat, és a nem odavaló növények között egyensúlyozva. A hölgyek magas sarkúban ezt a részt is kerüljék el!