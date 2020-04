Varázskert másképp – A Jeli Arborétumban jártunk (Fotógalériával)

A kijárási korlátozás ideje alatt biztosan nem nyit ki a Jeli Arborétum, de az interneten követhető a kert ébredése, senki nem marad le a különleges virágzásokról. Unger Tamás felvételei csinálnak kedvet a virtuális barangoláshoz.

Jelenleg a magnóliák, a nárciszok és a japáncseresznye virágzik. A látogatók most személyesen nem csodálhatják meg a színpompás növényeket, de azért, hogy senki ne maradjon le az élményről, hetente osztanak meg videókat a Jeli Arborétum – a varázskert – szépségeiről, tudtuk meg Ruborits Tamástól, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vasvári Erdészeti Igazgatóságának közjóléti műszaki vezetőjétől.

Az első ilyen videó a kertben lévő 15 ezer nárcisz virágzását is megörökíti. Általában májusban érkeznek a legtöbben a varázskertbe, amelynek munkatársai már régóta azon dolgoznak, hogy „elnyújtsák a szezont”. Egy átlagos látogató évente kétszer megy el az arborétumba, erre remélhetőleg most is lesz lehetőség.

Azt is tervezik, hogy ha sokáig eltart a kijárási korlátozás, ősszel tovább lesznek majd nyitva. Ebben az esetben az őszi színekben lehet

tovább gyönyörködni. A 130 méter hosszú lombkoronasétány például az év minden szakában nagy élményt nyújthat: mindig más arcát

fordítja felénk a Jeli Arborétum. Ruborits Tamás mindemellett azt is elmondta: az állami erdők ezekben a hetekben is mindenki előtt nyitva állnak, de azt kérik a látogatóktól, hogy ezúttal ne a felkapott, közismert turisztikai célpontokat keressék fel elsősorban.

Álljanak meg inkább a lakhelyükhöz közeli erdő szélén, sétáljanak, napozzanak – egyedül vagy a velük egy háztartásban élőkkel közösen – a járványhelyben érvényes szabályok betartásával. Amint pedig vége a járványnak, Jeliben is újra várják majd az érdeklődőket. Addig pedig: nézelődjünk másképp!