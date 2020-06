Varázslatos látványt nyújt a lilában pompázó facélia mező Szombathely határában (Fotógaléria)

Aki gyakrán jár Szombathelyre, vagy éppen hagyja el a várost, biztosan látta az autójából, ahogy az út mellett a már megszokott sárga, zöld és barna színek között egyszercsak megjelenik a lila is. Már messziről is varázslatos látványt nyújt a facélia mező, ám közelebbről még inkább magávalragadó, különösen, ha a lenyugvó nap sugarai még fokozzák is a hatást. A természet összehangolta a tökéletes kompozíciót, fotósunk pedig nem hagyta ki ezt a kínálkozó alkalmat, és megörökítette.

Aki esetleg még nem találkozott a facéliával, amit mézontófűnek is neveznek, azoknak írjuk, hogy egy világoslila színű egynyári dísz- és haszonnövény van szó. Legfőbb felhasználása a mézkészítés, de takarmánynak, zöldtrágyának és dísznövénynek is használják.