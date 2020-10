Varga-Deák Márta hegedűművésszel, a Pannon Filharmonikusok koncertmesterével beszélgettünk

Szombathelyi zenészcsaládba született, és itt élt „biztonságos buborékában” az egyetemig. Budapestről a londoni Királyi Zeneakadémiára, onnan Pécsre vezetett Varga-Deák Márta hegedűművész útja. A Pannon Filharmonikusok koncertmesterével beszélgettünk, miközben úton volt a zenekarral a Művészetek Palotájába, évadnyitó koncertjükre.

Édesapjánál, Deák Györgynél és Sándor Jánosnál folytatott tanulmányai után Márta 2000-ben érettségizett Szombathelyen a Művészeti Gimnáziumban, majd felvették a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol 2005-ben Perényi Eszter osztályában szerzett hegedűművészi és hegedűtanári diplomát. Tanárai közül megemlíti még a Devich testvéreket (Devich János Liszt-díjas csellóművész és Devich Sándor hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor emeritusa), akik ahhoz a legendás generációhoz tartoztak, amelyik még Weiner Leónál tanult – a kamarazenéről tanult tőlük rengeteget.

És Tihanyi Lászlót, a szolfézs-zeneelmélet tanárát is: ő vetette fel negyedéven, hogy tanuljon tovább külföldön. – Bogarat tett a fülembe a tanár úr. Ismerte Pauk György hegedűművészt, aki a londoni Royal Academy of Music professzora, és életének nagy részét az Egyesült Királyságban töltötte. Akkoriban magamba forduló voltam, kizárólag a zene érdekelt, mégis elmentem felvételizni. Aggodalom is vegyült az örömbe, amikor kiderült, hogy felvettek: kaptam ugyan némi ösztöndíjat, de minden más költséget állnom kellett. Végül hatalmas családi összefogással sikerült kijutnom – összejött az első éves tandíj. A kétéves képzésből éppen ennyi időre terveztem, amikor megláttam Dover fehér szikláit, mégis másként alakult.

Év közben több ösztöndíjat megpályázott, és megnyert Márta, összegyűlt a tandíj következő évre is. Pauk tanár úrnak köszönhetően pedig egy idősebb művészettámogató házaspárnál lakott – mindhármukra hatalmas hálával gondol. A londoni lét tágította szellemi, művészeti, érzelmi horizontját is, szívta magába a kultúrát, közben rengeteget fejlődött szakmailag. A tanár úrral való kapcsolata meghatározónak bizonyult zenei szemléletének alakulásában, a biztatása sokat jelentett a fiatal zenésznek. Észak-Londonban élt, rendszeresen járt a Szent István Házba, fontos volt számára, hogy legyen kapcsolata a magyarsággal. Még a kint maradás lehetősége is felmerült: egyéves próbajátékra bekerült Royal Philharmonic Orchestrába, ám nem érezte magát komfortosan, és nem akart az angol közösség részévé válni. Sokkal inkább itthon élni, magyarul beszélni. Pécsett kiírtak egy koncertmesteri állást, azt megpályázta, mindennek 13 éve, azóta Pécs nagy hagyományú szimfonikus zenekarának tagja, az első hegedűsök szólamvezetője, a zenekar hangversenymestere.

– Amikor elkezdtem Pécsen dolgozni, volt már tapasztalatom: nem hivatásszerűen, de sokszor játszottam már zenekarban, többször vezettem együttest, de mégiscsak pályakezdő voltam. Meg kellett tanulnom a repertoárt, megfelelni a kihívásoknak egyénileg, a hangszeren, a zenekari együtt-játékban. Az ott töltött évek alatt váltam talán igazán koncertmesterré, értem be a poszton. Tizenhárom év alatt sok karmesterrel, szólistával játszottam, együtteseket alapítottam a zenekaron belül is. Nagy élmények, fontos ismeretségek, érdekes beszélgetések kísérték az utat. Sokat köszönhetek ennek az időszaknak – mondja.

Fontosnak érzi megjegyezi: a hangszeres játékban nagyon nehéz tartani a színvonalat. Még az ő posztján is, ahol vannak kihívások, szólók. Ahol nem lehet ügyetlen, nem tud elbújni, látszik és hallatszik is. Úgy érzi, egyéni hangszeres teljesítőképessége zenitjén talán a londoni tanulmányai végeztével állt. Igyekszik időről időre visszatalálni az akkori minőséghez. Ehhez az is hozzátartozik, hogy közben hat éve férjhez ment, gyerekeket szült, ami fizikailag és mentálisan is sok változást hozott az életébe. Benedek 5 és fél, Blanka 3 éves. Benő születése után két hónappal már vonósnégyes koncertet adott. Három hónapnál hosszabb időre nem hagyta abba a hegedülést, de hivatalosan részmunkaidős állásba csak Blanka másfél éves korában tért vissza.

– Rendkívül nehéz, de muszáj megőrizni a kezdeti lelkesedést, céltudatosságot, a tüzet. Sokszor az embernek magát kell felráznia, és a körülmények sem segítenek. Máskor meg a pillanatnyi pofonok, korlátok ébresztenek rá arra, hogy újraértelmezzem magamat, és letisztulva visszatérjek az eredeti célhoz. Hiszem, hogy mindig épülni kell, fejlődni személyiségben, magatartásban, szakmai hozzáállásban, játékban. A legnehezebben azt élem meg, hogy amit emberi vagy szakmai értéknek gondolok, az egyre kevésbé számít annak a többi ember számára. Folyamatos reflektálok magamra, és a hegedülésben is fontosak a visszajelzések. Van, hogy bánt a kritika, de mindig megvizsgálom a valóságát.

Márti imád játszani, szólózni is, de kamarázni talán a legjobban. Kétszer nyert Fischer Annie-ösztöndíjat, a Weiner Leó országos kamarazenekari verseny hegedű-zongora duó, vonóstrió és vonósnégyes kategóriájában is indult már, és első díjat nyert. Korábban számos mesterkurzus – például Maxim Vengerov világhírű hegedűművészé – résztvevője. 2011-ben az év zenekari művészének választották. Koncertmesteri posztja mellett a Pannon Filharmonikusok vezető művészeiből alakult Eozin Vonósnégyes és a családi vállalkozás, a Deák Vonósnégyes primáriusa, A családja mindehhez a mai napig meghatározó, erőt adó közösség. Szülei zenészek, ahogy négy testvére közül hárman is ezt a pályát választották, egyik öccse informatikus. Átbeszélik a szakmai dolgokat, megfontolják egymás véleményét, szoros kapcsolatot tartanak, és a testvérek együtt is zenélnek a Deák-vonósnégyesben. Sára az Operaház II. hegedű szólamvezetője, György a Nemzeti Filharmonikus Zenekar csellóművésze, Anna II. hegedű szólamvezető Pécsett.

Márta hosszú távú célja mégis a tanítás: szeretné a felnövekvő generációt segíteni, ezért kezdte el a doktori iskolát a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán 2016-ban. Most fejezte be a képzést, egy éven belül kell beküldenie a disszertációját. Még nem tudni, hogy intézményi keretek között mikor tanít majd, azt azonban missziójának érzi, hogy tegyen a szakma jövőjéért, amit a jelenben lehet jól beirányozni a múlt értékeit életben tartva.