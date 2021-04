Elő a színes ceruzákkal! – Várják a pályaműveket a katasztrófavédelem rajzpályázatára

Április 23-ig van lehetősége azoknak az óvodás és iskoláskorú gyermekeknek beküldeni a pályaművét, akik versenybe szállnak az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által nyolcadik alkalommal meghirdetett alkotói pályázaton.

Ezt ne hagyja ki! Az oltás ellen kampányolnak a baloldalon, de saját magukat beoltatják

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén olyan alkotásokat vár, amelyeken az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják ők a tűzmegelőzést és a tűzvédelmet, a tűzoltói hivatást. Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat vagy kézműves alkotásokat várnak. A szabadkézi rajzot egyénileg, míg a kézműves alkotást csoportosan adhatják be. Az iskolások három korcsoportban pályázhatnak. Hattól tíz, tizenegytől tizennégy, és tizenöttől tizennyolc éves korig szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg számítógépes programot is készíthetnek. Az iskolások csoportja maximum három főből állhat.

A pályaműveket április 23-ig lehet benyújtani postán vagy e-mailen, illetve előzetes egyeztetés után személyesen a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a korcsoport és kategória megjelölésével.

Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltántű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő.

A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait 2021. júniusában Budapesten adják át. Az országos verseny győztesei értékes díjakat kapnak, emellett különdíjak is gazdára találnak majd. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2021” címet, amelyért izgalmas tűzoltó-bemutató jár, amelyen gyerekek megismerhetik a füstsátrat, olthatnak tálcatüzet, és vághatnak roncsot is. Mindez tűzvédelmi oktatás keretein belül, játékos formában történik.