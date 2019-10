Városnézőben a vasiak – Sokan utaznak a hosszú hétvégén

Sokan utaznak a hosszú hétvégén, a városnézés a legnépszerűbb program a vasiak körében. De vannak, akik hajóútra indultak az őszi iskolai szünetben.

Mátyás Tiborné, az egyik szombathelyi utazásszervező cég ügyvezetője azt mondta, telt házzal üzemelnek a programjaik november első napjain.

A hazai úti célok közül megyénkből a legtöbben Egerszalók, Mórahalom, a Duna-kanyar, Hévíz és Siófok környékén keresnek wellnesshoteleket. Ezeket az utakat általában önállóan intézi a lakosság, erre használják el a cafetériát. A legtöbbeknek fontosak a különböző szállodai szolgáltatások, de úgy próbálják szervezni az üdülést, hogy a fürdőzés mellett kulturális programokra is legyen lehetőség a közelben. Azonban nem csak a belföldi turizmus virágzik. Az őszi szünet miatt azok, akik megtehették, az egész hétre szabadságot vettek ki. Közülünk sokan a különböző hajóutakat választották. Törökországba, Egyiptomba, Tunéziába is indítottak csoportokat, tehát a „nyaralások” szezonjának sincs még teljesen vége.

Akik viszont csak rövidebb időre utaznak, a városnéző utakat részesítik előnyben. Nagyon népszerű úti cél jelenleg Róma, Párizs, Lisszabon és Prága. Itt általában 3-4 napot töltenek a csoportok. Változó, hogy a buszos vagy a repülős utakat választják, a távolabbi városlátogatásokra azonban inkább az utóbbival indulnak a Vas megyei utazók, de az egynapos bécsi kiruccanásokra a

fiatalok is szívesen választják a közös autóbuszozást.

A hosszú hétvégére szervezett utazásoknak viszont hátránya is van – hívta fel a figyelmet Mátyás Tiborné. Rengetegen indulnak útnak ilyenkor, sok helyen a tömeg megnehezíti a kikapcsolódást. Ő azt javasolja, aki teheti, inkább szezonon kívül próbáljon eljutni a legnépszerűbb városokba.

Sok szállásadó ilyenkor drágábban is árulja a szobákat, próbálják behozni a hétköznapok veszteségeit – tette hozzá. Így anyagilag is jobban járhat az, aki hajlandó néhány nap szabadságot kivenni. A következő hetekben sem lesz kevesebb a program, sokan már most érdeklődnek a különböző adventi utak iránt. Ennek a szezonja már november 15-től elkezdődik. A legnépszerűbbek között van Bécs és Graz, Mátyás Tiborné szerint ezt egyszerűen nem tudja megunni a vasi közönség.