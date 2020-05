Várva várt pillanat: új út vezet a Vadásához

Várva várt pillanat érkezett el a Vadása-tóhoz vezető út ügyében: szerdán hivatalosan, az érintett polgármesterek és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos jelenlétében átadták.

Többször írtunk arról, hogy a környéken élők régi vágya teljesült, amikor évtizedek után új burkolat került a Vadása-tóhoz vezető szakaszra. Mint ismert, a felújítást hátráltatta, hogy az út két település határában húzódik. A polgármesterek – Kránicz Ferenc hegyhátszentjakabi és Biczó István korábbi őrimagyarósdi településvezető – összefogtak: a Magyar falu programban pályázatot adtak be a Szőce–Őrimagyarósd közúttól a hegyhátszentjakabi futballpályáig tartó egy kilométeres szakasz megújítására, sikerrel.

– A vendégek most már megfelelő úton tudják megközelíteni a rendbe tett tavunkat, amelynél a 2018 nyarán hirtelen jött, nagy mennyiségű csapadék károkat okozott; a felújítást tavaly végeztük el, vis maior pályázatból. A beruházások eredményei már látszódnak: a hétvégén minden idők legtöbb látogatóját fogadtuk – hangsúlyozta az avatón Kránicz Ferenc, kiemelve, hogy a strandot is kiadták üzemeltetésre, most már tényleg csak a jó időre várnak. – A Magyar falu program kifejezetten jó választ ad azokra a nehézségekre, amelyeket az európai uniós pályázatok felmutatnak. Ez a beruházás volt az egyik legszimbolikusabb példája annak, hogy bár vannak gazdái az útnak, de két kis falunak nem voltak meg a lehetőségei a felújításra. Köszönet jár azoknak, akik benyújtották a pályázatot annak idején, de kellett hozzá koordináció is – emelte ki V. Németh Zsolt. A képviselő hozzátette: az út nemcsak az itteni közlekedést teszi jobbá, hanem a turizmust is kiszolgálja.