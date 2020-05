Vas még mindig a legkevésbé fertőzött megye

A koronavírus járványban még mindig a legkevésbé fertőzöttek közé tartozik Vas megye, habár két fővel nőtt a megbetegedések száma.

A Vas megyei 16 fős adathoz hasonló csak kettő van az országban: Heves és Tolna megyében 17 fertőzöttet tartanak nyilván. A legkevesebb Békés megyében a 11 fő. A környező megyékhez képest is rendkívül jó arányszám a vasi, hiszen Zalában 194, Győr-Moson-Sopron megyében 83, Veszprém megyében 62 megbetegedést regisztráltak.

A Szlovéniában két új fertőzött van a Muravidéki Magyar Rádió legutóbbi összefoglalója szerint. Május 18-ától újraindul a tanítás a szlovén iskolákban. Vas (és Zala) megyéből is járnak gyerekek a Pártosfalvi Kéttannyelvű Általános Iskolába: alsó tagozatosok is, akiket a szüleik visznek autóval nap mint nap iskolába. A diákok az ingázókhoz hasonlóan szabadon jöhetnek-mehetnek Szlovéniába és haza, Magyarországra. A rendőrség az ingázókra vonatkozó jogszabálynak megfelelően jár el az iskolába járó gyerekek és az őket szállító szülők esetében is. Fontos, hogy legyen náluk olyan okirat, ami igazolja, hogy a gyerek melyik iskolába jár.