Vas megye 7 csodája: ahogyan olvasóink megszavazták

Véget ért A megye 7 csodája játékunk: közzé tesszük Vas megye hét természeti csodáját – ahogyan olvasóink megszavazták – és a játék nyerteseinek nevét.

A megye 7 csodája játékunkban olvasóinkat arra invitáltuk, hogy segítsenek megkeresni ezeket. Most ne a természet szakértő búvárai, hanem önök döntsék el, hogy melyik megyénk legszebb természeti képződménye. Jelölni és szavazni a Vas Népében és a Vaol.hu-n is lehetett. A végeredmények a két fórumon leadott szavazatok összesítéséből születtek meg. A szavazók nyerhettek is: az online szavazók között (13 megyei szinten összesítve) kisorsoltunk 1 db 200 ezer forint értékű vásárlási utalványt, amelyet a szekszárdi Molnár Melinda nyert.

A Vas Népében szavazók között a megyénkben kisorsoltunk 1 darab 2 személyre szóló wellnesspihenést a Hotel Caramellbe – ezt Zsoldos Lászlóné nyerte. Most pedig leplezzük le a megye 7 csodáját a szavazatok sorrendjében.

1. Ság hegy. A Kemenesalján, Celldömölktől délnyugatra magasodik a körülbelül 5 millió éves, 279 méter magas vulkanikus hegy jelentős része tájvédelmi körzet.

2. Szelestei Arborétum. Nemcsak fafélék között lehet nézelődni, évelő lágyszárúak is ontják szirmaikat a növénykertben: nárciszok, szellő­rózsák, harangvirágok.

3. Őrség. Folyók és patakok formálták a vidéket, melyet források, lápok, rétek és erdők tesznek a pihenésre vágyók célpontjává.

4. Kámoni Arborétum. Szombathely egyik ékkövének látogatói, az ország egyik legnagyobb fenyő-, rhododendron- és azáleagyűjteményében gyönyörködhetnek.

5. Jeli Arborétum. A Kám melletti arborétum szemet gyönyörködtető virágokban, fafajokban is gazdag: rhododendronjai mellett a világ különböző részeiből származó erdőtársulások találhatók meg területén.

6. Kőszegi-hegység. Növényzetét tölgyesek, bükkösök, égerligetek és fenyvesek jellemzik. Gazdag az állatvilága, felfedezhetjük például a foltos szalamandrák példányait is.

7. Csónakázótó, Szombathely. A város zöldszívében fekvő terület szemet-lelket nyugtat, valamint sportolni és horgászni hív.

A hét csodát egy-egy emléktáblával fogjuk díjazni. Köszönjük olvasóinknak, ha bekapcsolódtak vagy figyelemmel kísérték játékunkat. Kérjük, óvják önök is természeti csodáinkat, hogy megmaradjanak féltve őrzött kincseink a jövő nemzedékének is. Az olvasók által kiválasztott megyei csodákat érdemes akár minden évben meglátogatni, hisz tényleg különlegesek és gyönyörűek. Így mi azt ajánljuk olvasóinknak, menjenek el, nézzék meg, ha lehet, minél többször. Izgalmas szépségeket rejteget és kínál a természet!