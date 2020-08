Vas megye a középmezőnyhöz tartozik jelenleg az aktív koronavírus-fertőzöttek tekintetében

Mutatjuk, hogy jelenleg hány aktív koronavírussal fertőzött beteget tartanak számon megyénkben:

Ahogy arról már beszámoltunk, a szombathelyi önkormányzat hétfőn arról tájékoztatta lapunkat, hogy három aktív, koronavírussal fertőzött beteget tartanak számon a megyeszékhelyen. A koronavírus.gov.hu keddi, legfrissebb adatai alapján Vas megyében jelenleg 10 aktív koronavírusos betegről tudnak. Vas továbbra is azon három megyéhez tartozik, ahol még nem követelt áldozatot a koronavírus.

Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 540, 36%-uk budapesti. A főváros után továbbra is Pest és Zala megyében van a legtöbb aktív fertőzött, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben pedig a legkevesebb.

598 olyan haláleset történt, ahol az elhunytnál koronavírus-fertőzést is azonosítottak. Az elhunytak döntő többsége olyan idős ember, aki több krónikus betegségben is szenvedett. 24 olyan elhunyt van, akinél jelenleg nem tudnak meglévő társbetegségről. Az elhunytak 60%-a (361 fő) budapesti, 40%-uk (237 fő) vidéki. Továbbra is három olyan megye van, ahol nem történt a koronavírussal összefüggésben haláleset: Békés, Hajdú-Bihar és Vas megyék.