Vas megyében is elismerték az egészségügyi szakdolgozók kiemelkedő munkáját

Oklevelek átadásával egybekötött ünnepséget rendezett a Semmelweis nap alkalmából a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Vas Megye Területi Szervezete (MESZK) a megyeházán kedden.

Semmelweis Ignác születésnapja 1992 óta a magyar egészségügy napja, 2011 óta pedig az egészségügyi szakdolgozók számára munkaszüneti nap, ilyenkor méltatják kitartásukat, elhivatottságukat – mondta Ágh Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal hivatalszervezetének főigazgatója, aki Harangozó Bertalan kormánymegbízott nevében is köszöntötte az ünnepség résztvevőit. – A gyermekágyi láz leküzdésében betöltött szerepéről ismert orvos útmutatása ma is aktuális: a kézmosáson, fertőtlenítésen megint emberéletek múlnak. Az elkötelezett, minden nehézséggel dacoló szolgálat most is meghozta a gyümölcsét, Vas megye a vírussal egyik legkevésbé sújtott terület.

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke az európai spanyolnátha időszakát elevenítette fel, ami annyi áldozatot követelt, amennyi az első világháború évei alatt összesen sem volt. Magyarországon bebizonyosodott, hogy csak az összefogás hozhat eredményt. Nem zárták le a határt, mégsem volt átfertőződés, túléltük.

Dr. Wächter Walter megyei tisztifőorvos Semmelweis Ignácról szólva kiemelte: a kézhigiéné és az infekciókontroll fontosságát az emberek az egész világon megtapasztalhatták az elmúlt hónapokban: a félelmetes kórokozót elpusztítja egy alapos kézmosás.

Iszak Péterné megyei vezető ápoló kifejtette: Semmelweis az akkori tudásával most is a segítségünkre van. A járványügyi helyzet itthon a kreatív döntések sorozatát hozta, és új párbeszéd alakult ki a szakma és más szervezetek között, mindenki a helyére került, egyenrangú lett. Az ápolók nem égtek, ki, hanem emelt fővel, büszkén mondhatják el magukról, hogy felelősségtudattal, elhivatottsággal a helyzeteket meg tudták oldani.

Dr. László Győző, Szombathely alpolgármestere – Dr. Nemény András polgármester nevében is – köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, amiért a frontvonalban harcoltak, és készen állnak arra, hogy helyt állnak, ha lesz a járványnak második hulláma. Szabó Péterné, a MESZK Vas Megyei Területi Szervezete elnöke arról beszélt, hogy a magyar egészségügy a benne dolgozó szakemberek magas szakmai tudásával, kiemelkedő empátiájával – együtt működik.

A rendezvényen nyolcan vehették át a MESZK elnöksége elismerését; valamennyien a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház munkatársai. Fazekas Norbertné diplomás ápoló, részlegvezető a csecsemő- és gyermekosztály A-részlegén, Merészné Princes Adrienn – diplomás ápoló, részlegvezető a C-részlegén; Molnár Mária diplomás ápoló, helyettes osztályvezető a szülészet-nőgyógyászati osztályon, Molnárné Kocsis Magdolna szakápoló, a krónikus belgyógyászati, tüdőgyógyászati osztályon, Őri Tiborné felnőtt szakápoló a sürgősségin, Tóth Andrea asszisztens, helyettes osztályvezető a patológián, Nagy Ildikó asszisztens a Markusovszky kórház körmendi telephelyén a járóbeteg-ellátásban, Tóth Zsuzsanna pszichiátriai ápoló Intaházán.

A résztvevők ajándékba Sting „Shape in my heart” című dalát kapták, amelynek magyar szövegét Kelemen Zoltán írta; gitárral kísért: Völgyi Attila.