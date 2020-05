Vas megyében is kitört a fegyvervásárlási láz

Rengeteg legálisan tartható és használható önvédelmi fegyvert adtak el az elmúlt időszakban.

A koronavírus-járvány a kényszerű otthonmaradás és az általános gazdasági összeomlás mellett mást is hozott magával, sokan elkezdtek ugyanis félni, aminek hatására országszerte rendkívüli mértékben megugrott az engedély nélkül tartható önvédelmi fegyverek iránti kereslet.

A Vas megyében is tapasztalható jelenségről Bokor Tiborral, egy vadászbolt tulajdonosával beszélgettünk. – Nálunk két hónap alatt kétévnyi mennyiség ment el az engedély nélkül tartható önvédelmi gázriasztó fegyverekből. Ezeket az önvédelmi eszközöket bárki megvásárolhatja.

Az engedély nélkül tartható önvédelmi fegyvereket a rendőrségen is csak abban az esetben kell bejelenteni, ha valaki a pisztolyát az utcán is szeretné magánál tartani, de a tapasztalat azt mutatja, hogy tízből jó, ha egy vásárló akad, aki kér viselési engedélyt – hangsúlyozta a szakember.

Őt magát is meglepte a hirtelen jelentkező pánikszerű fegyverőrület, ezért minden esetben igyekezett utánajárni a vásárlás okának. Kivétel nélkül egyféle választ kapott: a járvány általános bizonytalanságot hozott, tervezni nehéz, az emberekben növekszik a szorongás, a félelem.

A vásárlók szinte kivétel nélkül a negyvenen felüli korosztályból kerülnek ki, akiknek már van valamijük, amit félthetnek.

– Volt olyan vásárló, aki egyszerre öt fegyvert is vett, hogy jusson a családban mindenkinek – mesélte Tibor. Megtudtuk, a mindenáron fegyvert akarók nagyjából két hónapja adják egymásnak a kilincset, persze csak képletesen, mivel a korlátozó intézkedések bevezetése óta zárva tart az üzlet.

– Próbáltuk kérni az embereket, hogy fegyvervásárlási szándékukat halasszák későbbre, de nem jártunk sikerrel, aki most fegyvert akar, az azonnal akarja – fogalmazott a szakember. Hozzátette: miután szerte az országban hasonló volt a helyzet és mindenhol egyszerre jelentkeztek az igények, a fegyver-nagykereskedők már a március 16-ai héten eladták a teljes készletüket a boltoknak. Voltak olyan üzletek, ahol egy hónapig átmeneti fegyverhiány is fellépett, de nálunk szerencsére volt egy 50-60 darabos készlet, amivel ki tudtuk elégíteni a vásárlói igényeket. Igaz, azt terveztük, az év végéig adunk majd el ennyit, ehhez képest tíz nap alatt elfogyott az összes – mesélte.

De vajon tényleg hatásos egy önvédelmi fegyver? Tibor szerint nagyon is, akinél van egy engedély nélkül tartható pisztoly, annak nagyságrendekkel nagyobbak az esélyei, ha megtámadják. Amikor védekezni kényszerülünk, általában nem ideálisak a körülmények, sokszor félálomban, vagy sötétben kell cselekedni, miközben jó eséllyel pánikban vagyunk. Mint azt a szakértő hangsúlyozta, az önvédelmi fegyverek támadásra nem alkalmasak, csak annak elhárítására.

A legnépszerűbbek a gázriasztó fegyverek, itt a fegyver csövéből szilárd anyag nem, csak hangeffektus, gázfelhő és a torkolattűz távozik. Hatótávolságuk nagyjából öt méteren belül van, akire viszont ezen a távolságon belül rálőnek, az biztosan harcképtelen lesz néhány percig, a nagy sebességgel kilövellő gázfelhő ugyanis bőrt és nyálkahártyát irritáló anyagokat tartalmaz, amelyek hatása rendkívül kellemetlen.

Vannak olyan, engedély nélkül tartható fegyverek is, amelyek gumilövedéket lőnek ki, viszont itt nem elég csak az irányt eltalálni, mint a gázriasztó fegyverek esetében, itt bizony célozni is tudni kell, ami egy nem kellően gyakorlott embernek nem biztos, hogy sikerül. Arról nem is beszélve, hogy a megfelelően vastag ruházat a gumilövedéket meg tudja fogni annyira, hogy a lövés a támadót nem teszi harcképtelenné.

Egy önvédelmi gázriasztó pisztoly ára 50 és 100 ezer forint között mozog, ennél olcsóbbat nem érdemes vásárolni, mert azzal – ahogyan a szakértő fogalmazott – legfeljebb célba dobni lehet.