Vas megyében is változik ősztől a középiskolák képzési palettája

A 2020. szeptember 1-én kezdődő tanévben a szakképzésbe belépők már az új jogi szabályozás alapján kezdik meg tanulmányaikat. Megkérdeztük, hol lesznek technikumok, technikusi képzések.

A Vas Megyei Szakképzési Centrumhoz (VMSZC) 14 intézmény tartozik. Szombathelyen 7, Sárváron 3, Celldömölkön, Csepregen, Körmenden Szentgotthárdon 1-1 középiskola tartozik hozzánk. Szeptember 1-től már az új szakképzési törvény és az új Szakmajegyzék alapján kezdjük meg felmenő rendszerben az oktatást. Az iskolák szakmai profilja alapvetően nem változik meg, de a képzés tartalmában, szerkezetében megújul – tudtuk meg Rettegi Attilától, a VMSZC főigazgatójától. – Szervezeti változást jelent, hogy a köznevelési , illetve a szakképzési feladatok mentén a Tinódiból két iskola jön létre: a Sárvári Turisztikai Technikum és a Sárvári Tinódi Gimnázium.

Technikus képzéseket – a Tinódi Gimnázium kivételével – minden iskolánkban indítanak. A Gépipariban, a Horváth Boldizsárban, a Savariában és a Sárvári Tinódi Technikumban csak ezt az iskolatípust lehet választani, a többiben a technikum mellett három éves szakképző iskola is működik.

A legtöbb esetben az adott szakmai kimenet megfeleltethető a korábbi OKJ-s szakmáknak. Továbbra is képeznek például faipari technikusokat, automatikai technikust vagy cukrászokat, szakácsokat; itt is az új képzési követelményekhez és programtantervekhez igazodóan. Vannak esetek, amikor a korábbihoz képest jelentősebb eltérések lehetnek. Ügyviteli titkár helyett például vállalkozási-ügyviteli ügyintézőket képeznek. Technikumban szerezhető szakma lesz például a szakács szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus, de a képzés a hagyományos pincér (vendégtéri szakember) vagy szakács szakmánál magasabb szintű lesz, és az idegen nyelvi képzés sokkal komolyabb hangsúlyt kap. Indítunk teljesen új szakmát is. Ilyen a nagyvállalatok kezdeményezésére meghirdetett ipari szervíztechnikus szakma a Gépipariban és Szentgotthárdon a III. Bélában.

Rettegi Attila azt is elmondta: nyolcadik osztály után alapvetően két iskolatípus közül választhatnak a tanulók, ha szakmát szeretnének tanulni. A technikum ót éves, a tanuló a 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikus szintű szakmai végzettséget szerez. Aki csak szakmát szeretne tanulni, azok a három éves szakképző iskolába jelentkezhetnek. A szakképző iskola 3 éves, a 9-11. évfolyamon a diákok elsősorban szakmát tanulják, és három év után szakmai vizsgát tesznek. Ezt követően esti tagozaton két év alatt az érettségi bizonyítvány is megszerezhető.