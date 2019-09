Vas megyében kedvezőbb a pollenhelyzet, mint keleten

Egyre több embert érint az allergia valamilyen formája. A nyár végi, ősz eleji pollenszezon pedig a parlagfűre érzékenyeknél jelent problémát. Az idén is sokszor erősödött meg a pollenszórás, de a hidegfront és a lehűlés a héten enyhített a helyzeten.

Megyénkben sokkal jobb a helyzet, mint az ország keleti felén, de a parlagfű pollenszórása még mindig elérheti a nagyon magas szintet. A kültéri allergén gombák spóraszáma pedig továbbra is a magas tartományban alakul. A csalánfélék intenzitása is magas, az útifűé, a libatop- és kenderféléké közepes, a pázsitfűféléké és az ürümé pedig alacsony. A különböző pollennaptárak nagy segítséget jelenthetnek az allergiásoknak.

Nemcsak azt segíthetnek meghatározni, hogy mi okozhatja a panaszokat, de nyomon követhetjük azt is, mikor kezdődik egy-egy pollen szezonja. Ez azért fontos, mert az allergiások így időben el tudják kezdeni a gyógyszerek szedését. Erre nagy szükség van, mivel sokkal nehezebb egy már kialakult gyulladást kezelni, mint megelőzni. Azt is fontos tudni, hogy az allergia krónikus betegség, melynek – a kellemetlen kísérő tüneteken kívül – idővel súlyosabb szövődményei is kialakulhatnak, ezért érdemes komolyan venni. Mindenképpen forduljunk orvoshoz a tüneteinkkel.

Az Országos Közegészségügyi Intézet az allergiásoknak azt javasolja, magas pollenszám esetén minél kevesebb időt töltsenek a szabadban, mossanak hajat – amely az egyik fő pollenraktár – naponta lefekvés előtt, hiszen pollenszemcsék ezrei tapadhatnak meg rajta. Rendszeresen és alaposabban porszívózzák a lakást, amilyen gyakran csak lehet, nedves lemosást is alkalmazzanak.

A cipőket naponta tisztítsák nedves ruhával, töröljék át. Ugyancsak naponta cseréljék és mossák ruháikat, mert a pollen könnyen rátapad. Gyakran cseréljék az ágyneműt is, elsősorban a párnahuzatot, és ne szárítsák a szabadban. Ilyenkor lehetőleg az autó ablakát se húzzák le menet közben.

Az elmúlt hónapban a parlagfű pollenszórása az előző évihez hasonlóan alakult, csak augusztus végén haladta meg azt. Szeptember első napjaitól meredeken csökken a levegőben lévő pollenek száma.