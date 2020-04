Vas megyében végig tiszteletben tartották a turisták a szigorításokat

Több vasi település polgármestere élt a lehetőséggel a húsvéti hosszú hétvégén: a turisztikailag frekventált települések vezetői közül többen szigorították a kijárási korlátozásokat. A tapasztalatok szerint a rendkívüli intézkedéseket betartották.

Kőszeg egyike azoknak a településeknek, ahol rendkívüli intézkedéseket vezettek be.

– Úgy ítéltem meg, hogy mivel sokan tartózkodnak egyidejűleg az üzletekben, egészségügyi szempontból szükséges a maszkok viselése. Úgy látjuk, ezt sikerült megvalósítani a városban. Továbbá: megkértük a nem kőszegieket, hogy ne érkezzenek hozzánk az ünnepek alatt. Bár a környékbeliek éltek a szabadtéri mozgás lehetőségével, a kőszegi Csónakázótónál és a lukácsházi Abért-tónál is sokan voltak – az előírt távolságot megtartva –, távolabbról érkező turistát azonban elvétve lehetett csak látni a környéken – mondta el Básthy Béla polgármester.

Megyénk déli része, az Őrség szintén népszerű kirándulóhely. Őr Zoltán, Őriszentpéter első emberének kezdeményezésére a térségi települések vezetői aláírták azt a dokumentumot, amelyben felszólították azokat a vendégeket, akik a kijárási korlátozás alatt településeiken pihentek, hogy hagyják el szálláshelyeiket, és a turisztikai attrakcióikat ne most látogassák. A szállásadóik figyelmét is felhívták arra: jogellenes magatartást támogatnak, ha most fogadnak vendégeket.

– Kedvező a tapasztalat az elmúlt napokról: a polgárőröket és a rendőrséget kértük fel arra, hogy az intézkedéseinknek nyomatékot adjanak. Szigorú fellépésben, ellenőrzésekben állapodtunk meg a többi településvezetővel. Az egyenruhások felkeresték azokat a helyi szállásadókat, akikről azt hallottuk, hogy vendéget fogadnak. A beszámolóik alapján már aznap 16 óra után nem találtak kirándulókat azokon a helyeken. A húsvéti hétvégén Őriszentpéteren csendesek voltak az utcák, mindenki otthon, a saját portáján töltötte az ünnepet – tudtuk meg Őr Zoltántól.

Hasonló tapasztalatról számolt be Lugosi Arnold, Szalafő polgármestere is: az Őrségi Népi Műemlékegyüttes máskor vonzza a turistákat, most azonban az óvintézkedéseknek köszönhetően alig-alig akadt kiránduló a környéken.

– Sokkal kevesebben érkeztek a településre, mint egyébként húsvétkor szoktak, jól működött az összehangolt, közös intézkedés. Nálunk nincs polgárőrség, ezért a szattaiak és az ispánkiak járőröztek a településen, mindennap elmondták a tapasztalataikat, miszerint különösebb probléma nem történt az ünnep alatt.