Vas megyei értékeket mutattak be Erdélyben a Székelyföldön

Értékturizmus Hargita és Vas Megyében címmel rendeztek konferenciát Csíkszeredában a megyei tanácson vasi szakemberek részvételével.

– Sok azonos van bennünk a magyarságunk mellett, sok erdélyi választja Vas megyét, ennek oka az, hogy az Őrség, a Kőszeg-hegyalja hasonló tájélményt nyújt, vagyis az emberek nem is megyét, hanem tájélményt választanak – mondta Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke.

Tausz István, a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnöke a hungarikum törvény értelmében hat éve megkezdett, alulról felfelé építkező munka lényegét vázolta. Az értéktárak létrehozása nem kötelező, hanem vállalt feladatként jelenik meg a települések életében. A határon átívelő, több szinten folyó építkezésben az egyedi értékeiket ismerő, becsülő közösségekre lehet számítani, bízva a minden ember szívében lévő iránytűben, ami jelzi, mik azok természeti, történelmi, szellemi és tárgyi kincsek, amelyek hozzájárulnak az identitásukhoz.

Kevy Albert, Vas Megyei Turizmus Szövetség alelnöke megkülönböztette az értékrendet az értéktrendtől, hangsúlyozva, hogy az igazi értékek mindig tartósak, és viszonyítási pontok, hogy harmóniát teremtünk-e vagy diszharmóniát. A turizmusban legfontosabb az élménykeresés, és meghatározó az értékek meglelése. A turisztikai vonzerőt úgy határozta meg, mint a helyi társadalom által megőrzött és megfelelően interpretált értékek összességét, mindazt, ami miatt a turista útra kel, és amihez az alapszükségleteket kielégítő, illetve az azokon túlmutató minőségi szolgáltatások hozzárendelhetők.

Merklin Tímea újságíró, a Vas Megyei Értéktár Bizottság tagja a Hegyháton diákok bevonásával végzett falukutatásokról beszélt, azzal a tanulsággal, hogy még az elöregedő, lecsökkent aktivitású falvakban is lehet találni értékeket, élményeket. A meglévő, ismert (látható, látogatható) értékek mellett feltárhatók a helyi emlékezetben élő hagyományok, szokások: a kézművestechnikáktól az ételreceptek titkain át a népi és vallási énekekig.

A fiatalok és az idősek találkozása nemcsak a helyiek azonosságtudatának erősítéséről szólt, hanem a diákok magáraébredéséről is, akik (más) falvakból jöttek, ahol ugyanilyen értékes lehet a két lábon hordozott tudás. Zágorhidi Czigány Balázs történész, a Vas Megyei Értéktár Bizottság tagja a vasi kultúrtájat meghatározó épített örökségről tartott előadást, amelynek látványos elemei nemcsak történelmileg fontosak, hanem az identitásképzés szempontjából is. A műemléki gazdagságot a szombathelyi római hagyatéktól a késő középkori Kőszeg városképéig rajzolta meg, beleértve a ma már határokon kívül eső várakat, templomokat is.