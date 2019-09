Vas megyei helyszínek, ahol igazán tündérszép lehetsz

Már javában zajlik Tündérszépek versenyünk válogatója, az indulásról viszont még nem maradtál le. Továbbra is várjuk olyan csinos hölgyek jelentkezését, akik büszkén képviselnék Vas megyét a megmérettetésben.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, a Tündérszépek második szériájának egyik újítása, hogy saját portfólióval is lehet indulni a versenyen. A fotózások szervezésekor igyekeztünk figyelni arra, hogy ne a szokásos fehér háttér várja a hölgyeket, ezért profi fotósaink a Hotel Pelikánban készítik el a kiválasztott lányok portfólióját.

Ha a saját fotósódban jobban bízol, ajánlunk neked néhány jellegzetes Vas megyei helyszínt, ahol elkészülhetnek a képek. Az összeállításnál igyekeztünk odafigyelni arra, hogy az általunk ajánlott helyszínek ne a városközpontban legyenek, ott, ahol rengeteg ember megfordul, hiszen fürdőruhás képeket valószínűleg senki nem a Fő téren, vagy az Iseumnál készítene.

Csónakázótó – Szombathely

A Csónakázótó egy igazi ékszerdoboz Szombathely szívében, aki ezt a helyszínt választja a portfóliójához, biztosan nem fog csalódni. Persze tisztában vagyunk vele, hogy ez egy szintén forgalmas hely, különösen délután, ha azonban délelőttre tervezzük a fotózást, és nem az éttermek környékére, hanem mondjuk a szigetre, akkor máris zavartalanul elkészülhetnek a képek.

Vadása-tó – Gersekaráti Sárvíz-tó

Ha vízpart közelében szeretnénk maradni, de egy kicsit el is vonulnánk a világ elől, ahol biztosan nyugodtan lehet egy portfóliót elkészíteni, több lehetőség is szóba jöhet, de ezúttal kettőt választottunk ki. Az Őrség egyik nevezetessége a Vadása-tó. A strandszezon véget ért, így a nyüzsgés is csökkent a környéken, ami a fotózás szempontjából előnyös. A másik opció a Sárvíz-tó, ami egy mesterségesen kialakított tó Gersekarát határában. A festői környezet a természet lágy ölén ideális lehetőséget biztosít a fotók elkészítésére.

Emlékmű – Szombathely

Van, hogy az egyszerű megoldások a legjobbak, azok az ötletek, amik annyira nyilvánvalóak, hogy nem is gondolunk rá. Szombathely egyik emblematikus építménye a korábban szebb napokat is látott Felszabadulási Emlékmű. A dombtetőről kis túlzással a megyeszékhely látképe tárul elénk. Kell annál szebb háttér egy portfólióhoz? Ha azonban meg szeretnénk változtatni a kompozíciót, azt is megtehetjük. Az eldugott kritériumnak is megfelel, hiszen napközben elvétve fordul meg valaki a környéken.

Ság hegy – Celldömölk

A Kemenesalján, Celldömölktől délnyugatra magasodik a körülbelül 5 millió éves, 279 méter magas vulkanikus hegy jelentős része tájvédelmi körzet. Már önmagában a látványért is érdemes ellátogatni, de aligha követnek el hibát, akik itt készítenék el a portfóliójukat, sőt…

Hétforrás – Kőszeg

Közkedvelt kirándulóhely a Kőszegi-hegység szívében fekvő Hétforrás, amely egy fotósorozat elkészítésére is tökéletesen alkalmas.

Nádasdy-vár – Sárvár

Akik rajonganak a középkori helyszínekért keresve sem találnak jobb hátteret a sárvári Nádasdy-várnál. Nem feltétlenül kell bemenni az épületbe, hanem megcsinálhatjuk a képeket a vár előtti parkban is, ha egy kis zöld színt is bele akarunk csempészni a körítésbe.

Jeli Arborétum

Egy valóságos varázskert, ami minden évszakban elbűvöli az odalátogatókat. Tökéletes helyszín egy portfólió elkészítéséhez, ahol egy pillanatig tényleg tündéreknek érezhetjük magunkat.

Ez csak néhány példa mindazok közül, melyeket a leggyakrabban látni a közösségi oldalakon, de persze bővelkedik még megyénk rengeteg más kastélyban, várban, tavacskában és erdőben, sőt az extrém fotók kedvelőinek a romkastélyok, elhagyatott utcácskák is szóba jöhetnek! A lehetőségek tárháza végtelen, mi pedig kíváncsiak várjuk, milyen képekkel jelentkeztek!

Kedvet kaptál a versenyhez? Szívesen kipróbálnád magad egy ilyen helyzetben? Sok-sok élmény, és nyeremény is vár rád! Gyere, és jelentkezz a Tündérszépek oldalán és egy életre szóló kalandban lehet részed!