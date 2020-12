Vas megyeieknek is érkezett levél a NAV nevében

Hivatalosnak látszó, de a nyelvhasználatában és instrukciójában furcsa levelet kapott a napokban egy olvasónk, amely mintha a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól jött volna.

Az e-mailt többszöri próbálkozásra sem lehetett továbbítani, és a gmailrendszer kiírta, hogy „veszélyes”, ezért olvasónk lefotózta, és képként küldte el. Feltételeztük, hogy a NAV olyan levelet nem küld, amely hol tegeződő, hol magázódó, olvasónk arra is felfigyelt, hogy neki nincs is mit visszatéríteni. Azt sejti, ha rákattint az „Ellenőrizze most” opcióra, elvisz egy „fizetős helyre”, ahol egy gombnyomással leszívják az adatait és a bankszámláját. Furcsa a feladó is: From: Nav <[email protected] live.olivet.edu>.

A NAV szerint hamis-e ez a levél? Azt a választ kaptuk, hogy ez is olyan e-mail, amelyben adathalászok próbálnak ügyfélkapus és bankkártyaadatokat megszerezni. A NAV az adózók széles körével elektronikusan kommunikál. Az adathalászok ezt használják ki, és megpróbálnak bizalmas információkat szerezni. A csalók sokszor olyan oldalakat szerkesztenek, amelyek arculati elemeiben is jól utánozzák a hivatalos felületeket. Ezért kérik az adózókat, hogy mindig legyenek körültekintők, és mindig csak a megfelelő oldalon (nav.gov. hu, magyarorszag.hu) adják meg az ügyfélkapus adataikat. A NAV nevében írt, adó-viszszatérítés lehetőségére felhívó levelek, sms-ek hibás nyelvi fordulatokat, tegező megszólítást, értelmezhetetlen szövegrészleteket tartalmaznak.

A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesztő módszertől, a hivatal ugyanis ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla-kivonaton értesíti az ügyfeleket a túlfizetésként megjelenő tételekről, és hivatalos honlapja a www. nav.gov.hu címen található. A túlfizetést csak a 2017-es nyomtatvánnyal lehet visszaigényelni, „linkre kattintással” nem.

Kiemelt képünkön: A monitoron az olvasónk által küldött hamis NAV-levél képe, gyanúra okot adó részletekkel