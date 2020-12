Vas Népe adventi kalendárium: díszeket vittünk a mentőknek szánt karácsonyfára

Szerkesztőségünk különleges adventi kalendáriummal készült: mindennap igyekszünk tenni, ha csak egy kicsike jót is, ami erőnkből telik valakiért, valakikért. Ezúttal a Family Centerben álló karácsonyfát díszítettük, amit a mentőknek szánnak.

Az üzletközpont egyik keresztfolyosóján álló fát az ideérkező vásárlók díszítik, a Family Center Szombathely pedig minden egyes hozott dísz után háromszáz forintot fizet be a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány számára, és a jótékonysági akció végén a feldíszített fát is a mentőknek ajándékozza.

A nemes lelkű ötlet megvalósításához a Vas Népe és a Rádió1 Szombathely is csatlakozott azzal, hogy kihangosítja, reklámozza a fadíszítést és a pénzgyűjtést, ami a fenyő melletti dobozban lehetséges, egy rénszarvas hívja fel rá a figyelmet. Szerkesztőségünk tagjai személyesen is szerettek volna hozzájárulni az akcióhoz, ezért kedden délután kimentünk a díszeinkkel, hogy elhelyezzük az ágakon. Volt, aki nem egyet, hanem egész szettet hozott, akár 6–12 darabos készleteket is, hogy a fa minél szebb, gazdagabb legyen általunk is. Volt, aki a gyűjtődobozba is dobott pénzt.

Tudjuk, hogy a vasi mentők közösségének támogatása mindannyiunk számára fontos: ők akkor is segítséget nyújtanak a bajban, amikor mi alszunk, és sietni fognak akkor is, ha mi hívjuk őket. A Family Center Szombathely erre kínál lehetőséget mindenki másnak is, aki számít a mentők segítségére, ha szüksége lenne rá. A mentők tevékenysége vitathatatlanul nélkülözhetetlen, és napjainkban különösen kiemelt jelentőségű. Jelenleg nagyon leterheltek, és mivel másképp nem segíthetünk, kigondoltuk, hogy azt viszont megtehetjük értük, hogy hozzájuk irányítunk egy jótékonysági akciót, ami újabb motivációt adhat a munkájukhoz, és a sok ember feléjük áradó szeretetéből erőt meríthetnek.

Az üzletközpont egyébként azzal is szeretné motiválni a vásárlóit, hogy kiegészíti a díszítő akciót egy nyereményjátékkal: aki december 20-áig díszt visz a karácsonyfára, akár hetente nyerhet harmincezer forint értékű ajándékutalványt, amelyet a szombathelyi Family Centerben vásárolhat le.

Kiemelt képünkön: Szerkesztőségünk tagjai személyesen is hozzájárultak az akcióhoz