Vas Népe-állásbörze: valódi párbeszéd lesz

Mintegy harminc kiállító várja, hogy bemutatkozhasson az érdeklődőknek április 30-án a sportházban az 5. Vas Népe-­állásbörzén.

Az autóipari beszállítótól a bútoriparban tevékenykedő cégen át a fém-, az építő- és az élelmiszeriparban jelen lévő multinacionális cégekig számtalan foglalkoztató hívja fel magára potenciális munkavállalói figyelmét az állásbörzén. De képviselteti magát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – gyakorlati segítséget adnak a hozzájuk fordulóknak –, sőt rendvédelmi szervek is. Ahogy megszokhatták, Vas megyei és megyén kívüli foglalkoztatók, szolgáltatók és állami intézmények standjainál is tájékozódhatnak – pozícióik ezúttal is a legszélesebb körnek szólnak.

A Mediaworks Hungary Zrt. ugyancsak kiállít: karriersarokkal és nyereményjátékkal is készülünk. A nap végén egy értékes mobiltelefont sorsolunk ki azok között, akik aznap kitöltik és leadják a regisztrációs kérdőívet rendezvényünkön.