Vásárlási lázban a bécsiek is – A tavalyi ünnepi forgalomnál nagyobbra számítanak

Közeledik a finiséhez a karácsonyi vásárlási láz: szűk két hetünk van beszerezni az ünnepre szánt meglepetéseket a családtagjainknak, barátainknak. Az ausztriai fővárosban nemrég készített felmérés szerint idén átlagosan 350 eurót, azaz mintegy 120 ezer forintot költenek az ajándékokra. Az ajándékok típusa nem tér el a nálunk megszokottól.

Idén is elkészíttette karácsonyi felmérését a Bécsi Gazdasági Kamara, amelyből kiderül, hogy erős ünnepi szezonra számítanak a kereskedők a fővárosban: becsléseik alapján körülbelül 335 millió eurós, átszámítva mintegy 111 milliárd forintnyi forgalmat várnak – olvasható az ORF magyar nyelvű honlapján. Elemzésükből az is kiderül, hogy tíz bécsi lakosból kilenc vásárol ajándékot szeretteinek az ünnepekre, tehát az üzleteknek elvben, csak velük számolva, 1,5 milliós vásárlóerőt kell kiszolgálniuk.

Azért csak elvben, mert vannak, akik inkább az online áruházak kínálatából válogatnak ajándékokat. Ennek kapcsán a Bécsi Gazdasági Kamara kampányt indított, amelyben arra buzdítja a fővárosiakat, hogy a helyi üzletek, boltok kínálatából válogassanak, mellőzzék a nagy internetes áruházakból való beszerzést.

Erre egyébként emlékeztetnek is a városban: számos felületen elhelyezték a bécsi szív és wien­liebe – azaz szeretem Bécset – hashtageket, amelyekkel azt hangsúlyozzák, hogy aki a várost szereti, az onnan is vásárol. A kampány március közepével zárul, addig ezeket a logókat is fel lehet fedezni a városban – olvasható a honlapon. A cikk szerint egyébként a vásárlásra átlagban szánt 350 euróból nagyjából 8-9 ajándékra jut. Kiderült az is, hogy a középkorúak átlagban ennyi felett költenek, 400 euróból gazdálkodnak, férfiak, nők, vegyesen.

Az ajándékok palettája nem tér el a nálunk megszokott top 10-es listától: a legtöbben – a megkérdezettek 48 százaléka – könyvet, 38 százalékuk ajándékutalványt, 34 százalékuk ruhaneműt ad. Ugyancsak népszerűnek bizonyul Ausztriában is a játék, ilyet a megkérdezettek 33 százaléka ajándékoz, kozmetikumot 27 százalékuk, élvezeti cikket 26 százalékuk, készpénzt pedig 20 százalékuk, tehát minden ötödik bécsi választja a legkézenfekvőbb módját az ünnepi ajándékozásnak.

Érdekesség azonban, hogy az ékszerek kevésbé tartoznak a népszerű karácsonyi meglepetések közé: a megkérdezettek csupán 17 százaléka vásárol karkötőt, nyakláncot, gyűrűt vagy egyéb ékszert szeretteinek. Kevésbé gyakori ajándéknak számítanak a kézzel készített dolgok – ezt 16 százalék említette mint alternatívát; továbbá a színház-, koncert- vagy múzeumi belépők is az ajándéklajstrom végén kullognak. Az üzletek forgalma egyébként ebben az időszakban egy újabb hónapnyi bevételt tesz ki.

A vásárlást a bécsiek 19 százaléka nem hagyja az utolsó pillanatra, és már októberben beszerzi a szükséges dolgokat; 37 százalékuk azonban az ünnep előtti rohamban szalad a boltokba, hogy szenteste körülrakhassa kisebb-nagyobb csomagokkal a karácsonyfa tövét.