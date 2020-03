Vasi és ausztriai területeken áthaladó kerékpárutakról is tájékoztattak az Utazás kiállításon

A határon átnyúló turisztikai együttműködések is fókuszba kerültek az Utazás kiállításon a vasi standokon, így az osztrák és magyar területeket érintő Veloregiót is bemutatták.

Turistacsalogató kínálattal érkezett az Utazás Kiállításra a Savaria Turizmus NKft., amely Szombathely és Kőszeg térségének teljes turisztikai spektrumát mutatta be a seregszemlén. Programjaik ismertetőjében kiemelt szerepet kapott a Veloregio, amelyben határon átnyúló kerékpárosbarát túrautakat alakítottak ki osztrák és magyar partnerek.

Grünwald Stefánia ügyvezető, TDM-menedzser tájékoztatón számolt be a programról és az újdonságokról. A Veloregio kerékpáros útvonalajánlatokkal és hozzájuk kapcsolódó kerékpárosbarát szolgáltatásokkal, kulturális és természeti látnivalókkal gazdagítva várja az osztrák- magyar határtérségbe látogató kerékpáros turistákat.

Három év alatt mintegy 1 millió 200 ezer euró összértékű uniós forrásból hoz létre fejlesztéseket három osztrák és három magyar szervezet: köztük a Savaria Turizmus NKft., a Vas Megyei Önkormányzat és a kőszegi önkormányzat – mondta el Grünwald Stefánia. Emlékeztetett: nem az első közös osztrák-magyar kerékpár-turisztikai pályázatról van szó, hiszen korábban az Oberwart Turisztikai Egyesület, Narda önkormányzata és a szombathelyi turisztikai társaság már sikeresen zárt egy kerékpáros fejlesztést. A jelenlegi projekt az akkor elindított program továbbgondolása, kiterjesztése.

– A kerékpáros turizmus a legnagyobb ütemben fejlődő turisztikai ágazat, ami összekapcsolja a sporttevékenység iránti igényt a regionális természeti- és kulturális örökség egyedi felfedezésének lehetőségével. Ausztria és Magyarország határtérsége, a hegyek és alföldek adta tájképi sokfélesége, természeti és kulturális gazdagsága ideális ahhoz, hogy európai kerékpáros csúcsrégióvá válhasson – emelte ki. A Szombathelyi TDM-szervezet feladata a többi között a térségi kerékpáros kínálat fejlesztésében, hogy Vas megye területén turisztikai szolgáltatókat vonjon be a turisztikai kínálatfejlesztésbe és kerékpárosbarát minősítési rendszerbe. A programban Magyarországon elsőként tizenhét Vas megyei szálláshely kapta meg német kritériumoknak megfelelő Bett & Bike kerékpárosbarát minősítést: két szombathelyi, kőszegi, celldömölki, szentgotthárdi és három sárvári mellett vaskeresztesi, bozsoki, bükfürdői, őriszentpéteri, vasvári és oszkói szerezte meg.

A beszámolóban szó esett arról is, hogy szakképzett kerékpáros túravezetőket képeztek, akik az osztrák Verband Alpiner Vereine Österreichs képzési rendszerében professzionális, nemzetközi licenccel rendelkeznek és speciális igényű turisták is kérhetik a segítségüket. Részletezték a kialakított túraútvonalakat is, amelyek között szerepel például a Vasi gyöngyszemek névre keresztelt 164 kilométeres kör, amely Szombathely – Rum – Egyházasrádóc – Körmend – Vasalja – Csákánydoroszló – Rábagyarmat – Szentgotthárd – Rábagyarmat – Csákánydoroszló – Vasalja – Körmend – Ják – Szombathely útvonalon halad, valamint az Írottkő-kerülő rövid túra nevű is, amely 72 kilométert ír le, az ausztriai Aspangból indulva a Kőszeg – Szombathely – Bucsu – Bozsok – Rohonc – Aspang vonalon.

Nyugati szomszédunknál négy utat alakítottak ki: a Weinland Radtour – Oststeiermark Runde 151 kilométer, a Schwarzatal Radroute 40 kilométer, a Feistritztal-Radweg 18 kilométer, a Piestingtal-Radweg pedig 61 kilométer hosszú.