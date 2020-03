Vasi határátkelőknél és határátlépési pontoknál jártunk – Mutatjuk a tapasztalatainkat

A rend­őrség március 12-én hajnaltól újra ellenőrizhet az osztrák és a szlovén határon. Tegnap újabb megszorítások léptek életbe a határátkelők tekintetében.

Csütörtökről péntekre virradóra – egy kivételével – lezártak Magyarország és Ausztria, illetve Magyarország és Szlovénia viszonylatában valamennyi kisebb, úgynevezett határátlépési pontot. A tegnapi állapot szerint a Vas megyei határátkelők közül egyedül Rábafüzes nyitott a nemzetközi forgalom számára, magyar és osztrák állampolgárok ezenkívül Bucsu és Kőszeg határátkelőkön, valamint Szentpéterfa határátlépési ponton közlekedhetnek.

Kőszegen tegnap osztrák és magyar gépkocsik is áthaladhattak zavartalanul mindkét irányban, csupán egy rövid rendőri igazoltatáson estek át. Szentpéterfán egy ­beérkező magyar sofőr azt mondta, csak a személyi okmányait kérték a rendőrök, nem érdeklődtek az úti célja felől. A kifelé haladó autók közül ottjártunkkor az osztrák oldalon az osztrák felségjelű autók vezetőit igazoltatták a rendőrök, a magyarokat nem. A helybeliek elmondták, hogy korábban a jegyző vagy a háziorvos, ha Pornóapátiba vitte a dolga, a határon kétszer átlépve, Bildein (Beled) osztrák településen keresztül rövidítette le az utat. Most viszont, mivel Pornóapáti és Beled között nem lehet átkelni, muszáj az ország belseje felé, Nárain keresztül kerülniük.

Szlovéniába péntek nulla órától Vas megyéből gyakorlatilag nem lehet kiutazni, mint ahogy be sem. Szlovén viszonylatban csak a Tornyiszentmiklós–Pince és a Rédics–Hosszúfalu nemzetközi határátkelők vannak nyitva, illetve a két ország állampolgárai igénybe vehetik még a Pince közúti határátkelőhelyet. Ezek mindegyike Zala megyében van. Fizikailag lezárták a Bajánsenye–Őrihodos közötti régi nemzetközi határátkelőhelyet is. A betonterelő mellett rendőrautó is vigyázza a határt. Györke Gyula polgármester arról tájékoztatott, hogy a szlovéniai Muraszombatban dolgozóknak jókorát kell kerülniük, a hodosi magyar–szlovén vasúti határállomás magyar szakszemélyzete pedig mostantól vonattal jár dolgozni a határ túloldalára.

A határátlépési pontok közül talán a legfiatalabb az orfalui – múlt éjjel itt is elhelyezték a beton kordont, bár itt rendőri őrizettel nem találkoztak a helybeliek. Simon-Nagy Attila polgármesternek, akinek a közeli pártosfalvai iskolába jár a gyermeke, nagyot kellene kerülnie, de az igazgatónő már tájékoztatta a diákokat, hogy hétfőtől, egyelőre két hétre, szünetel a tanítás.