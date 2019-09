Vasi pálinkát is kóstoltak az OMÉK díszvendégei

A magyar kultúra esszenciájával ismerkedtek, vasi pálinkát is kóstoltak a 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és Vásár vendégei, a díszvendégek is – számolt be V. Németh Zsolt.

– Az OMÉK díszvendégeit és delegációit Nagy István agrárminiszter hívta a hungarikum standhoz – számolt be V. Németh Zsolt, az Agrárminisztérium kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztosa, Dél-Vas megye országgyűlési képviselője. Hungarikumokat mutatott be a marokkói vendégeknek is: a solymászatot, a kalocsai díszítőművészetet, a tárogatót. És útba ejtették Birkás István standját, győrvári pálinkával koccintottak. – A hungarikumokat azért tartom fontosnak, mert itt sűrítve, esszenciálisan ismerethetik meg egy ország kulturális értékeit, melyek jelentős része az agráriumhoz is kapcsolódik – tette hozzá V. Németh Zsolt. Nagy István agrárminiszter a magyar mezőgazdaság legrangosabb seregszemléjének, valamint az anyaországi és a határon túli gazdák ünnepének nevezte a 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és Vásárt. A rendezvény több mint egy évszázada mutatja be a magyar mezőgazdaság legjavát, az idei program fókuszában a magyar élelmiszeripar állt. Az OMÉK idei díszvendége a Marokkói Királyság volt, a két ország gazdasági kapcsolatai rendkívül jól alakulnak, ezen belül kiemelt területnek számít az élelmiszeripar, az agrárium és a vízgazdálkodás.