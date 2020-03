Vasi szakemberek a tokiói olimpia elhalasztásáról

Mondhatni, fellélegzett a sportvilág a nagy bizonytalanságot követő keddi bejelentés után, miszerint jövő évre halasztják a tokiói nyári olimpiát – amit legkésőbb 2021 nyaráig kell megrendezni. Rengeteg vélemény lát(ott) napvilágot, mi Vas megyei sportszakembereket is megkérdeztünk.

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke a bejelentésre reagálva azt mondta: a körülményeket fi gyelembe véve a sport diadala, hogy nem törölték, hanem elhalasztották a 2020-as tokiói olimpiát. Ahogy fogalmazott, a jó oldalát nézik a helyzetnek, hiszen most „egyfajta bizonyosság költözhet a szívünkbe”. Biztosan sok olyan sportoló is akad, aki most elkeseredett, de mindenkit igyekeznek segíteni. A legfontosabb, hogy a megszerzett kvóták rendelkezésre állnak. „Tehát senkinek nem kell attól félnie, hogy a már kivívott indulási jogát elveszíti” – mondta a MOB elnöke. Szerinte a közeljövő legnehezebb feladata az lesz a NOB és a nemzetközi sportszövetségek számára, hogy kidolgozzák a meghosszabbított kvalifikációs időszak menetrendjét. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke szerint minden érintettől áldozatokra és kompromisszumokra lesz szükség a tokiói olimpia újratervezéséhez. És nem tudják garantálni, hogy minden elemében ugyanolyan lesz a jövő évi, mint amilyennek eredetileg tervezték.

„A lehetséges dátum nem csak a jövő nyári hónapokra korlátozódik. Minden lehetőség az asztalon van” – mondta Bach az új időpontot firtató kérdésekre. Csütörtökön kezdik meg az egyeztetéseket a sportági világszövetségekkel, hogy elkerüljék az ütközéseket a versenynaptárban. – Várható volt, hogy a halasztás mellett döntenek – mondta Németh Zsolt, a Magyar Atlétikai Szövetség egyik

alelnöke, a Szombathelyi Dobó SE vezetőedzője.

– A mi klubunknál nincs pánik amiatt, hogy jövőre lesz az olimpia, egyelőre ugyanabban a ritmusban dolgozunk tovább, amit elterveztünk. Annak azért örülünk, hogy nem 2022-ben pótolják, de egy év múlva még jobbak, még erősebbek lesznek a ataljaink. Gyurátz Réka és Halász Bence már kvótásként készülhet. Kérdés, hogy a kalapácsvetők elitjének doyenjei közül mindenki kitart-e az új időpontig. Nálunk Pars Krisztiánnak sincs oka az elkeseredésre, legalább nem kell olyan feszített tempót diktálnia, hogy ismét utolérje a nemzetközi élmezőnyt. Persze vannak, akiknek ez a plusz egy év nagy dilemmát okoz; említhetem a békéscsabaiak súlylökőjét, Márton Anitát, aki gyereket akar, és az olimpia után, augusztus végén le akarta tenni a súlygolyót. – A jelenlegi helyzetben a lehető legjobb döntés született. Nemcsak a kvalifikációs versenyeket, az olimpiát is el kellett halasztani, nem szabad senkit veszélynek kitenni, az egészség a legfontosabb – mondta Veréb István, a Haladás VSE birkózó-szakosztályának vezetőedzője.

Nehéz lesz kidolgozni a kvalifikációs időszak új menetrendjét

– Most egy kicsit elakadt a felkészülés, de bízunk abban, hogy mielőbb folytatódhat a megszokott kerékvágásban, és hogy időben megtudjuk, mikor pótolják a kvalifikációs versenyeket. Mert a fiúknak – Ligeti Daninak és a fiamnak – még ki is kell jutniuk az olimpiára. Nagyon fel kell készülni, mert hihetetlenül erős a mezőny. A szombathelyi tornászok műhelyében már hosszú évekkel ezelőtt is deklarálták, hogy az egészségnél nincs fontosabb. Természetesen üdvözölték a NOB döntését. – Tisztességes döntés született – szögezte le Vizer Erzsébet vezetőedző. – Úgy lenne fair, hogy a már megszerzett kvótákat életben tartják, a fennmaradók pedig úgy találnának gazdára, hogy az elmaradt kvalifikációs versenyeket bepótolják. Akkor még három kvalifi kációs világkupa-versenyen is el tudna indulni Dévai Bogi.