Vasi táncsikerek – Három aranyérem Csehországban

A viadalon 4 nemzet (Ausztria, Magyarország, Szlovákia és Csehország) közel 300 táncosa részvételével zajlott .

A Molnár Nóra vezette szombathelyi Galaxy Rock and Roll Club, és a Koszogovits Norbert által irányított celldömölki Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club táncosai 2019. november 16.-án Csehországban, Prágában vettek részt a „Podzimní Pohár Sokola Jinonice” elnevezésű Nemzetközi Akrobatikus Rock and Roll Táncversenyen.

A vasi táncosok szép sikereket értek el, sikerült három kategóriában is a dobogó legfelsőbb fokára állniuk.

Eredmények:

Serdülő páros:

9. Cser Botond – Jahn Emma

Junior páros:

1. Dombóvári Bálint – Cselédi Lili

2. Gubián Ádám – Karvalics Rebeka

6. Asbóth Barnabás – Kontics Otília

10. Molnár Adrián -Badics Hanna

Couple Dance Show:

1. Lakics Zoltán – Lakicsné Haramia Nikolett

Junior Leány Kisformáció:

7. Rosszcsontok Csapata

9. Hatosok Csapata

10. Örömbubik Csapata

Felnőtt Női Kisformáció:

1. Dumás-Team, a Győztes csapat tagjai: Hegedűs Hella, Hegedűs Fanni, Németh Bernadett, Siska Flóra, Lakicsné Haramia Nikolett, Fülöp Vivien

4. Celli Manók Csapata

A rockysokra az idei esztendőben még három kiemelt verseny vár, November 24.-én a Felnőtt Kisformációk Magyar Bajnoksága, aminek az Érd Aréna ad otthon, majd egy héttel később, november 30.-án a Junior és Felnőtt párosok Magyar bajnokságára utaznak, Pécsre a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokba. Az év utolsó megmérettetése 2019. december 7.-én Lengyelországban,Zielona Gora-ban a Rock and Roll Világszövetség égisze alatt kerül megrendezésre a Felnőtt Párosok Világkupa versenye (Couple Dance Show kategóriában World Cup.)

A magyar Válogatott tagjaként Lakics Zoltán és Lakicsné Haramia Nikolett lép parkettra, és képviseli Hazánkat, és egyben vas megyét a Világversenyen.