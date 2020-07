Vasiként egy nap a Balatonon – Mutatjuk, mennyi pénzt vigyél magaddal!

Leteszteltük, hogy egy Vas megyeiek által közkedvelt Balaton-parti településen mennyibe kerül egy napos ott-tartózkodás, ha reggel megyünk, este pedig jövünk és mindezt autóval tesszük meg.

A veszélyhelyzet vége után már csak az időjárás szabott korlátot annak, hogy Vas megyéből is elinduljanak az emberek a Balatonra. Az esős június után júliusra eddig nem lehet panasz, így elindult a turizmus a magyar tengernél. Többen nem mertek bevállalni egy külföldi nyaralást a jelenlegi helyzetben, cserébe viszont azt az időszakot a Balatonon töltik a családdal. Sokan azonban másfajta kikapcsolódást részesítenek előnyben, de azért a balatoni életérzésről sem szeretnének lemondani, így hétvégenként egy-egy napra mennek le Magyarország legnagyobb tavához. A vasiaknak megvannak a kedvenc helyeik, amikről nehezen mondanak le. Ezek inkább az északi parton helyezkednek el, ilyen Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Szigliget, vagy éppen Ábrahámhegy, esetleg Badacsony. Ezek Vas megyétől nincsenek olyan távol, mint például Siófok, így nem kell annyi időt az autóban tölteni.

Megnéztük, hogy jelenleg mivel, és legfőképpen mennyi pénzzel kell számolnia annak, akik Vas megyéből egy napra szeretnének lemenni a Balatonra. Tisztában vagyunk vele, hogy ezesetben is többféle verzió lehetséges, vannak, akik családdal, barátokkal mennek, vannak, akik a párjukkal, akadnak, akik visznek le hűtőtáskát benne minden jóval, mások azonban nem akarnak előre főzni, bevásárolni, hanem pihenni mennek, ezért, ha már csak egy nap, akkor ott vesznek mindent. Mi két főre számoltunk mindent, autóval mentünk, de megyei és autópálya matrica nélkül úgy, hogy nem vittünk sem ételt, sem italt. Tehát igyekeztünk a legáltalánosabb verziót letesztelni. Egy szavazást hoztunk létre, hogy megtudjuk, a vasiak melyik balatonparti településre járnak legszívesebben. Toronymagasan Vonyarcvashegy nyert, így mi is oda mentünk, ami 102 kilométerre fekszik Szombathelytől. Ez időben – forgalomfüggő is – 1 óra 20 perc körülbelül. Mi 5 perccel hamarabb, 1 óra 15 perc alatt értünk le úgy, hogy viszonylag sok autó volt az úton.

Az első tételünk tehát az üzemanyag, ami szintén autótól függ, de olyan 15-20 liter benzinnel meg lehet fordulni, nekünk pont a kettő között jött ez ki, ami oda-vissza 6500 forint. A jelenlegi átlagos benzinárral, vagyis 370 forinttal számoltuk. A strandra egy felnőttnek 1000 forint a belépő, ami két fő esetén 2000 Ft. Ezzel még csak a strand területére jutottunk be. Van lehetőség nyugágyat is bérelni, amit 18 óráig birtokolhatunk. Mi a megszokott törölközős verziót választottuk. Mit csinál az ember, ha megérkezik a strandra egy hosszabb út után? Biztos, hogy megiszik valamit. Az üdítők, limonádék, alkoholtartalmú italok nagyjából minden büfében ugyanazon az áron futnak, így ez majdnem mindegy is, hogy éppen melyiket választjuk. Első körben ittunk egy jegesteát és egy limonádét, mind a kettőt 600 forintért, ami összesen 1200.

A Balaton vízébe csak kevés strandoló merészkedett, még nem teljesen érte el a víz az ideális hőfokot. Elérkezett az ebédidő. Sokféle választási lehetőség van, ha ez ember megéhezik, vannak a tipikus strandételek, de aki inkább a főttételeket részesíti előnyben a Balatonon is, ők is megtalálják a számításukat, csak kérdés, hogy mennyiért. Egyikünk egy kézműves hamburgert evett sültkrumplival, ami összesen 2200 forint volt, míg másikunk egy pizzát, amiért 1700 forintot fizettünk. Mellé kértünk két limonádét, ami a már feljebb említett áron futott, így az ebédünk összesen 5100 forintba került.

A sütkérezés után kértünk kétszer fél liter szódát, ami összesen háromszáz forint volt. 17-18 óra körül a büfékbe újra szállingóztak az emberek, valószínűleg sokan vannak úgy vele, hogy ha már strand, akkor hazaérkezés után se az legyen az első, hogy vacsorázni kelljen, hanem egyszer még esznek indulás előtt. Mi is ezt tettük, de már nem vittük túlzásba, két sajtos-tejfölös lángost, és két-két palacsintát kértünk. A lángosok darabja 800 forint volt, a palacsintáké pedig 200. Mellé még ittunk két limonádét, így összesen 4000 forintot kellett fizetni.

A nap végén összegeztük a „veszteséget”, vagyis, hogy vasiként mennyibe került egy nap a Balatonon két főnek, ha se ételt, se italt nem csomagol magának. Összesen tehát 19100 forintot fizettünk Vonyarcvashegyen, vagyis nagyjából 20 ezer forint egy nap a magyar tengernél úgy, hogy ebben semmi luxus nem volt bent, csak a legalapvetőbb dolgok. Természetesen egy gyerekkel, vagy éppen többel teljesen más számot kapunk. Azt a tévhitet viszont cáfoljuk, hogy a koronavírus miatt minden sokkal drágább lenne idén, mint amilyen tavaly volt, az árak nagyjából ugyanazok, ha kicsit drágultak is, az nem észrevehető.