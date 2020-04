Vaskeresztesen ötmillió forintból újult meg az óvodaudvar, Dozmaton pedig egy járdaszakasz készült el

Vaskeresztesen az óvoda udvara újult meg, Dozmaton pedig egy háromszáz méteres járdaszakasz. Előbbi a Magyar Falu Programnak, utóbbi a Belügyminisztérium pályázatának köszönhető.

Vaskeresztes csaknem ötmillió forintot nyert az óvoda udvarának rendbetételére. Krancz Tamás polgármester pénteken a helyszínen ismertette, mire költötték el a megnyert összeget. Az ovisok legnagyobb örömére a pénzből csúszdát, mérleghintát, különféle rugós játékokat vettek, de jutott egy árnyékolóra is, valamint kialakítanak egy homokozót és kicserélnek egy hintát is. Elárulta, arra törekednek, hogy a lehető legkorszerűbb, legbiztonságosabb eszközök legyenek az udvaron, ezért játékokra a későbbiekben is pályáznak.

Az óvodába 15 gyerek jár, de várhatóan a létszám a közeljövőben húszra duzzad. Ám a szeptemberben induló iskola és a tervezett nardai ovi újra létszámcsökkenést hoz majd, ezért – mint elmondta – folyamatosan harcolnak az óvodáért, ahol további fejlesztéseket terveznek. Dr. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, úgy, ahogyan eddig, minden segítséget megadnak a jövőben is, hiszen a gyerekek jelentik a falu jövőjét.

Dozmaton a szolgáltató tavaly fektette le a széles sávú internetet kiszolgáló optikai kábelt a Fiumei és a Szabadság utcában. Ehhez mintegy háromszáz méter hosszúságban kellett felbontani a térkővel borított utcákat. Ezt idén januárban kezdték visszaépíteni és április végére fejezik majd be teljesen. Gombor György polgármestertől megtudtuk, az utca újbóli rendbetétele 4,8 millió forintot emésztett föl, amiből valamivel több mint 3,1 millió forintot nyertek a Belügyminisztérium pályáza­tán. A polgármester Hende Csabának elmondta, nem tudnak a faluban koronavírus-fertőzöttről, ahogyan karanténban sincs közülük senki, egyben ismertette a járványügyi intézkedéseket is. Ezek szerint húsvét óta a falu határában kihelyezett táblákon kérik az embereket, hogy amíg tart a járvány, lehetőleg ne jöjjenek a te­lepülésre.