Vasútmodellek és éjszakai mozizás (videó)

A Kultúrházak éjjel-nappal országos programhoz először csatlakozott a szombathelyi Agora. Több helyszínen zajlottak a hétvégén programok.

Az MMIK aulájában vasútmodell-kiállítással várták a kicsiket és a nagyokat. Az érdeklődés hatalmas volt, látványos digitális modul rendszerű terepasztal vonatforgalommal várta a látogatókat. A szervezők emellett alkotó sarokkal is készültek, ahol vasutas farsangi maszk és színező várta a kicsiket. Aki pedig nem elégedett meg a mindent a szemnek jelszóval, az egy külön gyerekeknek készült vonalon játszhatott is a sínekkel.

A bátrabbak pedig, szigorúan csak felügyelettel, de kipróbálhatták az igaz terepasztal irányítópultját is. Nacsa Zoltán, a Szombathelyi Vasútmodellező és Vasútbarát Egyesület elnöke elmondta: a „kőszegi vonalat” hozták most el ide, több – hely hiányában – nem fért most bele. Úgy fogalmazott, kellemes meglepetés ez a nagy érdeklődés.

Az Agora – sportházban kinyitott a kézműveskuckó, és bezárt a pánikszoba: mindkét ajánlat iránt nagy volt az érdeklődés. Az Agora – Savaria mozi pedig Oscar after partyt hirdetett. Jól tippeltek, amikor filmeket válogattak: akkor még nem tudhatták, melyik film hol végez a mezőnyben. Speciális élményt kínáltak: feliratozást, eredeti nyelven való megszólalást, az Élősködőket fekete-fehérben adták; Vágvölgyi Andrástól bevezetőt. A Kisasszonyok-vetítésre be se fért mindenki. De így is adódott program: Mayer Rudolf szakági vezető kalauzolásával bejárhatták a gépházat az érdeklődők, megismerhették az analóg és a programozható, jó minőségű digitális technika különbségét.

(A moziban van még analóg berendezés is, csak hát majdnem egy évtizede be se kapcsolták.) A show hajnalig tartott: a Volt egyszer egy… vadnyugat vetítésével ért véget.