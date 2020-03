Vasvár üres utcái a fegyelmezettséget tükrözik

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő hivatalos facebook oldalán osztott meg egy posztot az érzésről, mely Vasvár üres utcáit járva töltötte el.

A koronavírus miatt megyénkben is számos intézkedést vezettek be: a kulturális, közösségi helyszínek határozatlan időre bezártak, a játszótereket lezárták. A helyzet komolysága a települések lakóinak hozzáállásában is tükröződik, egyre többen maradnak otthon, így vigyáznak a saját, vagy szeretteik egészségére.

V. Németh Zsolt facebook oldalán osztotta meg tapasztalatát és érzéseit arról, milyen volt Vasvár üres utcáit járni, mely számára a fegyelmezettséget jelentette: