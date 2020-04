Vasvárhoz közeli településen lévő boltnál és lakóháznál randalírozott egy férfi

Egy Vasvárhoz közeli településen randalírozott egy boltnál, aztán egy hónappal később egy lakóháznál is dörömbölt a vádlott. Volt már büntetve, most felfüggesztett börtönt és pártfogó várhat rá.

Garázdaság és magánlaksértés miatt is felelnie kell az egyébként rovott múltú férfinak, közölte a most készült vádemelésről a Vas megyei ügyészség.

Tavaly szeptemberben támadt egy bolti eladóra a férfi. Sokadszor ment aznap a bolthoz, ittas volt, akkor is alkoholért ment, és felháborodott, hogy nem engedték be, amíg árut pakolt a boltos. Amint végzett beengedte, de nem volt nyugodtabb a vevő: lecsapott egy sört a pultra, majd megfenyegette az eladót, hogy „kinyírja”, és bement utána a pult mögé. Más is volt az üzletben, ő kelt az eladó védelmére és kitessékelte az ittas garázdát. Az utcán folytatta a kiabálást és ütötte a volt ajtaját, a rendőrök fékezték meg.

A magánlaksértést a bolti eset után egy hónappal követte el: szintén ittas volt, úgy ment „látogatóba” egy éjszaka. Átugrotta a kerítést és a bejárati ajtón dörömbölt.

A Szombathelyi Járási Ügyészség azt javasolja a bíróságnak, hogy ítéljék felfüggesztett börtönbüntetésre a férfit és az időre rendeljék el pártfogó felügyeletét.