Véget ért a szövetség versenysorozata

Hobbi kategóriában 52-en, versenyző kategóriában 36-an indultak az idei sporthorgász versenysorozatban, amit a járvány ellenére egy forduló kivételével rendben megtartottak.

Szeptemberben a megyei egyéni és csapatbajnoksággal lezárult az idei évi Vas megyei versenyhorgász szezon a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége életében, melyről korábban részletesen beszámoltunk. A koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére egy verseny kivételével sikerült megrendezni az összes fordulóját az egy évtizedes múlttal rendelkező „Vasi vizek legjobb sporthorgásza” elnevezésű versenysorozatnak.

Ahogyan a korábbi éveket, úgy az ideit is kiegyenlített, sportszerű versenyzés jellemezte, és ahogyan mindig, most is minden fordulóra már hetekkel korábban elfogytak a helyek, amely jól mutatja a nevezési díj nélküli versenysorozat népszerűségét a megyei pecások körében. A szövetség a versenysorozat hivatalos eredményhirdetését a decemberi elnökségi ülésén tartja, de a sok részeredmény és pontszám nyilvános áttekinthetőségét a vasivizeken.hu oldalon már most biztosítja. Arra kérik az érintetteket, hogy amennyiben hibát találnak a versenysorozat részeredményeit tartalmazó táblázatokban, azt jelezzék az [email protected] e-mail-címen. Az észrevételeket október 30-áig várják, ezután reklamációt már nem fogadnak el és hivatalosnak tekintik a végeredményt.

Idén a hobbi kategóriában megtartott három fordulóból minimum két fordulón kellett részt venni a pecásoknak, hogy a versenysorozatban értékelhető legyen egy horgász eredménye. A megadott három fordulón elért két legjobb eredmény alapján történt a rangsorolás, azonos pontszám elérése esetén a végeredmény megállapításakor a harmadik fordulóban elért eredmény döntött.

Hobbi felnőtt és ifjúsági kategóriában az idei szezonban összesen 52-en indultak. A felnőtteknél az előzetes végeredmény alapján egy korábbi győztes, Bálint Gábor (Körmendi Munkás HE.) lett a legeredményesebb, míg második helyen az ifjúsági kategóriából nemrég „kiöregedett” zalai pecás, Koltai Máté Márk (Kéthatár-tó HE) végzett. Pontegyenlőséggel hárman is a harmadikak lettek, azonban a versenykiírás értelmében a bronzérmet ezúttal Pajtli László (Spartacus HE) érdemelte ki, aki a 2018-as bajnoki címe után most egy harmadik helynek örülhet ismét. Ifik között remek hajrával a mezőny legfiatalabb tagjának, Bors Ivettnek (Spartacus HE) sikerült győzedelmeskednie, az ezüstérmet Tukarcs Balázs Bence (Spartacus HE) szerezte meg, a harmadik pedig Sánta Dávid (Körmendi Munkás HE) lett.

Versenyző kategóriában minden kupát megrendeztek, így a lehetséges öt fordulóból minimum három fordulón részt kellett venni az indulóknak, hogy a versenysorozatban számítson a sporthorgász eredménye. Az értékelési szisztéma hasonló, mint a másik kategóriában, itt a megadott öt fordulón elért három legjobb eredmény alapján alakult ki a végső sorrend. Azonos pontszám esetén a negyedik legjobb elért eredmény, további egyenlőség esetén az ötödik forduló eredménye dönt. Ha még így sem dönthető el a végeredmény, akkor a számításba vett fordulókhoz tartozó fogási súlyok alapján számított összfogás volt a mérvadó. Ebben a kategóriában 36 horgász mérette meg magát az idény során.

Az idei megyei versenysorozat győztese az előzetes végeredménylista szerint az idei megyei bajnok, Török Zoltán (Elektromosok SHE) lett, aki az elmúlt öt évben háromszor is az összetett második helyén végzett. A tavalyi bajnokként induló Horváth Zsoltnak (Szentgotthárdi HE) ezúttal be kellett érnie a második hellyel. A dobogó harmadik fokára Vámos Attila (Spartacus HE) ért oda kiegyensúlyozott szerepléssel.