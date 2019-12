Véget ért az idei Gyermekmosoly versenyünk – Mutatjuk a nyerteseket!

Évek óta sikernek örvend Gyermekmosoly pályázatunk. Idén már több mint hétezren küldték vissza szerkesztőségünkbe a kitöltött szavazólapot.

A gyermeki mosoly látványa a felnőtteket is mosolyra készteti. Talán ezért is lehet olyan népszerű a már hagyománynak tekintheti Gyermekmosoly pályázatunk is.

Két kategóriát hirdettünk meg: 0-3 és 4-7 éves kor közötti gyermekek vidám képeit vártuk olvasóinktól.

A lelkes szülők és rokonok több, mint ötszáz gyermeket neveztek és mi olvasóinkra bíztuk a legmosolygósabb apróságok kiválasztását. Ez alatt az időszak alatt, több, mint negyvenezer szavazat érkezett be és végül a két korcsoportban az első három helyezettet értékes könyvnyereménnyel jutalmaztuk, illetve olvasónk a korcsoportonkénti első 30 gyermek vidám arcával találkozhattak a Vas Népe utolsó oldalán.

Nemsokára megkezdődött a második forduló is, ahol az összesen 60 gyermekre lehetett leadni a nyomtatott formában megjelent szavazószelvényeket. Rengetegen, idén, már több, mint hétezer szelvény érkezett be szerkesztőségünkbe, melynek összeszámolása nem kis feladatnak bizonyult, de megküzdöttünk bele.

A szavazólapok összesítése alapján Gyermekmosoly pályázatunk 0–3 éves korcsoportjában első helyen a Germán Dorina Lilla (3 éves, Sitke), a második helyen Kántor Milán (1 éves, Molnaszecsőd), a harmadik helyen pedig Illés Eliza (18 hónapos, Vönöck) végzett.

A 4–6 évesek között az első Dóczi Nimród (5 éves, Simaság), második Major Balázs (5 éves, Simaság), harmadik Könczöl János (6 éves, Nagygeresd) lett.

Gratulálunk a nyerteseknek, akik értékes ajándékcsomagot vehetnek majd át.

És ne feledjék a Gyermekmosoly pályázatunk jövőre ismét visszatér!