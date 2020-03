Vegyesen fogadták az egyetemisták az intézmények bezárását Szombathelyen

Távoktatásban zajlik tovább a felsőoktatásban a képzés. Az öröm azonban senkinél sem felhőtlen: van, aki gyakorlati órák teljesítéséért aggódik, más a lemondott kirándulást vagy TDK-versenyt sajnálja.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Ahogy arról beszámoltunk, a felsőoktatást érintő járványügyi veszélyhelyzet miatt hozott intézkedéseket az ELTE, ami a Savaria Egyetem Központ hallgatóit is érinti. Szombathelyre járó egyetemistákat kérdeztünk a kialakult helyzettel kapcsolatban.

Fodroczky Márk és Demcsik Márton soproniak, kollégiumban laknak Szombathelyen és a testnevelés szakra járnak. Éppen a vonatra sietnek az utolsó órájuk után, amikor elkapjuk őket egy szóra az egyetem előtt. Márton nem örül, ő fél, hogy nem tudják majd megcsinálni a gyakorlati tárgyakat és ezért törlik a félévét. Persze a kis szabadságnak van pozitív oldala is. Eddig is dolgozott a tanulás mellett, most majd több idő jut erre.

Márk kicsit másképp áll a helyzethez, ő egy sérülés miatt amúgy sem nagyon tud részt venni a gyakorlati órákon, szerinte neki igencsak jól jön az, hogy most nyerhet egy kis időt. Ő is dolgozik, biztosan vállal majd pluszórákat.

Vannak dolgok, amiben viszont egyetértenek: az egyik, hogy azonnal hazautaznak, a másik pedig, hogy úgy érzik: nagy a bizonytalanság. Azt ígérték, e-mailben tájékoztatják majd őket, de jelenleg azt sem tudják, hogy meddig lesz zárva az intézmény, néhány hétre tippelnek és azt sem értik teljesen, milyen lesz majd a távoktatás.

Hasonlóan éreznek azok a diákok is, akik a kollégium előtt éppen ünnepelni kezdenek: mindenki megemlíti a bizonytalanságot. Közben pedig szól a zene, előkerülnek az italok. Buli van, nincs iskola.

Tóth Brigitta negyedéves, ő nem fél a halasztástól. Szerinte a tanárok mindig segítőkészek, biztosan meg tudják majd beszélni ezt is, kitalálják, hogyan járhat mindenki a lehető legjobban a kialakult helyzetben. Ő amúgy is vágyott már egy kis szünetre, de azt sajnálja, hogy elmaradnak a szervezett kirándulások.

Szinte mindenki kettős érzésekkel beszél a helyzetről. Örülnek, hogy kicsit lazíthatnak, de örömük nem teljesen felhőtlen. Van olyan hallgató is, aki az elmaradt TDK-versenyt bánja.

Feigl Fanni és Mukics Tünde tanárszakosok, éppen két gyakorlat között vannak, így emiatt nem kell aggódniuk. De azt tudják: a tanítási gyakorlatokat is teljesen felfüggesztették, nem tudják, hogy mi lesz azokkal, akik emiatt nem teljesíthetnek. Már bőröndökkel lépnek ki a kollégiumból, indulnak haza, Budapestre. Próbálnak a pozitív dolgokra koncentrálni, például arra, hogy az intézkedés hatására talán kevesebb ember fertőződik meg.

Ők sem biztosak abban, hogy mi lesz most, de bíznak abban, hogy hamarosan részletes tájékoztatást kapnak és a szünet nagyban nem befolyásolja a tanulmányaikat. Maximum két héttel tovább tart a szorgalmi időszak – fogalmazzák meg reményüket.

Korábban írtuk:

Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Határellenőrzés: megérkezett az első konténer Rábafüzesre

A veszélyhelyzetre való tekintettel megalakult a Szombathelyi Védelmi Tanács

Rengeteg program, rendezvény marad el a koronavírus miatt Vas megyében

Utánajártunk: még nincs korlátozás a vasi iskolákban, óvodákban

Koronavírus: Sárvár polgármestere két hetes karanténra szólította fel az Olaszországból hazatérő lakókat