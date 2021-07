Vendéglátás Bükfürdőn – Számos pletyka kelt szárnyra, ezért utánajártunk a változásnak

Nem a hosszú évek óta megszokott éttermek és büfék várják ezen a nyáron a gyógyfürdő vendégeit. Hogy miért, arról számos pletyka kelt szárnyra, olvasóink felvetései nyomán utánajártunk a változásnak.

– Hét egység volt bérbe adva korábban, a hírekkel ellentétben senkinek nem mondtunk fel – válaszolta a Büki Gyógyfürdő Zrt. igazgatóságának elnöke, dr. Gajda Tibor. A fürdő területén már csak a fürdő szolgáltat, saját kézbe vették a vendéglátást, bár ez csak hosszabb távú terv volt: egyes, eddig befelé is kiszolgáló egységekkel a szerződések 2020. december 30-áig, másokkal 2021. december 31-éig lettek volna érvényesek.

– Volt bérlő, aki a Covid-helyzet okán már tavaly novemberben visszaadta a bérleményét, hátrahagyva a ki nem fizetett bérleti díjakat. Volt, aki megvételre kínálta a fürdőnek a nem csak a fürdő felé kiszolgáló egységét.

Azt minden szerződéssel rendelkező vendéglátónak felajánlották, hogy vigye végig az idei évet, akár azon az áron is, hogy a szezon után fizeti csak ki a bérleti díjat – nem éltek ezzel a lehetőséggel. – Vagyis éppen most, a koronavírus-járvány miatti korlátozások közepette lett feladata a fürdőnek a vendéglátás működtetése is. Úgy, hogy közben a turizmus egészének komoly kihívást okoz a vírushelyzet – mondta az elnök. – Négy alapvető változást hozott az évek óta megterhelést jelentő munkaerőhiány mellett a járvány: szűkebb kínálatot, hosszabb várakozási időt, magasabb árakat és a túlérzékeny vendéget – sorolta dr. Gajda Tibor.

Lefordítva Bükfürdőre a trendet: itt a szűkebb kínálat a közel hetvenféle választható étellel nem jelent problémát, hosszabb várakozási idő viszont volt, hogy adódott. A magasabb árakról nem lehet beszélni, de a türelmetlenebb vendéggel számolni kell. A nyitás óta a napok öt százalékában voltak problémák, amelyek korrekcióján – az elnök elmondása szerint – folyamatosan dolgoznak. Hogy megéri-e mégis saját kézben üzemeltetni az étel- és italkínálatot? – Megéri – válaszolta. Körülbelül hetven napja, hogy kinyithatott a fürdő, és a vendéglátás üzletág jövedelmezősége már meghaladta a bérleti díjakból beszedett éves összeget. – Egy Covid-mentes szezon eleje ennek óvatos becsléssel is a dupláját hozta volna – jelezte dr. Gajda Tibor.

A vendéglátásból származó bevételeket jórészt karbantartási feladatok elvégzésére, illetve a tisztességes bérekre fordítják. Megjegyezte: a vendéglátásban nem megszokott módon csak bejelentett munkavállalókkal dolgoznak. Emellett a vendéglátásból származó bevétel a fürdőfejlesztések alapját adja. – Szükség van minden bevételre, mert komoly tervek vannak – mondta az elnök. Szerinte inkább legyen most néhány napon hosszú sor a lángosért, mint hogy elöntse a füvet a szennyvíz – márpedig a vendéglátással is realizált bevétel ilyen beruházásokra is kell, mint a szennyvízátemelő áthelyezése.