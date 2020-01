Vép, Bögöt és Porpác települések lakói profitálnak a beruházásból

Négy év alatt készült el a Porpác és Bögöt községek vízminőségét javító beruházás, amivel Vépen keresztül csatlakoztak a megyei vízmű hálózathoz. A bögöti faluházban tartott ünnepélyes projektátadó rendezvényen az érintett települések polgármesterei mellett részt vett Ágh Péter országgyűlési képviselő, dr. Szijártó Valéria, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője és Németh Gábor, a Vasivíz Zrt. műszaki igazgatója.

Hencsei Tamás, Bögöt polgármestere házigazdaként arról számolt be, hogy ugyan csak néhány hónapja vette át település vezetését, ám az azóta eltelt rövid idő is bebizonyította számára, milyen szoros és hatékony a beruházás megvalósításában közreműködők és a települések együttműködése. Polgármesterként a folyamatos vízvételi eredmények, helyi lakosként pedig az elfogyasztott vasas íz nélküli ivóvíz jelzi számára, hogy a projekt teljes sikerrel zárult.

Összenő, ami összetartozik, idézte az ismerté vált mondást Tóth Teodóra, Porpác polgármestere, hogy mostantól, még ha egy vékony vezetéken keresztül, de összekapcsolódott Véppel és Bögöttel a község. Az egészséges ivóvíz is egy régi vágya volt a falunak, ami most megvalósult, ám folytatódhat-e tovább ez az összetartozás? – tette fel a kérdést a lakossági fórumon Porpác vezetője, ugyanis egy másik régi terv az is, hogy egy megfelelő minőségű út elkészültével a falu nem lenne többé zsáktelepülés.

– Vép számára is hasznos volt a vízminőség-javítási beruházás, hiszen ezáltal megújulhatott a helyi vízszivatytyú-állomás is, amire más esetben lehet, hogy csak később kerülhetett volna sor – mondta Kovács Péter a város polgármestere. Fontos számukra is, hogy a Vépen keresztül csatlakozott a nagy regionális vízhálózathoz Bögöt és Porpác. – Ezzel többen leszünk, akiknek adott esetben nem kell boltban műanyag palackos vizet vásárolnia, mert a csapból folyó friss víz teljesen megbízható.

– Hat kilométernyi távvezeték épült meg a beruházás során, és felújításra kerültek a két községben lévő, vízzel kapcsolatos műtárgyak is, köztük a porpáci víztorony is. A beruházás eredményeként a vizet eddig szolgáltató egyetlen kút ammónia-, vas- és mangánmentesítése megvalósult. A megye vízellátó rendszeréhez való csatlakozás a jobb minőségű víz mellett nagyobb üzembiztonságot is adott. A két település jobb minőségű vizet kapott változatlan áron – foglalta össze a beruházást Németh Gábor, a Vasivíz Zrt. műszaki igazgatója.

– Az Észak-Vas megyei települések vezetőivel egy olyan szövetséget kötöttünk, hogy helyben is jobb, élhetőbb körülményeket teremtünk. E folyamat fontos állomása a mostani beruházás átadása. Komoly munka zajlik mind a három érintett településen, hogy otthonosabbá tegyék lakhelyüket. Vépen megvalósult a város új főtere, és felújították a templomot. Bögötnek 30 millió forint jutott a belterületi utakra, Porpácon az önkormányzati közösségi tér létrejötte kapott 14 millió forintot, 30 milliót pedig a temető korszerűsítése a Magyar Falu programból. Ez folytatódni fog, és ez lesz a fejlesztések forrása az EU-s költségvetésű pályázatok újraindulásáig – hangsúlyozta Ágh Péter.