Véradónap Répcelakon – Az önkormányzat és cégek is támogatták

Az önkéntes véradónapra szép számmal érkeztek csütörtökön a város és környékének lakói a művelődési házba.

Ha esetleg a nyárra emlékeztető napsütés kicsit elfeledtette volna velünk a járványhelyzetet, itt egy kicsit visszazökkenhettünk a veszélyhelyzet okozta valóságba. Bár mintha kicsit kisebb lenne a bejáratra kiragasztott plakát, ami arra figyelmeztet, melyek azok az esetek, amikor meg se próbáljunk belépni az épületbe. Mintha a testhőmérséklet-mérés vidámabban telne, mint két hónapja, de a véradóhelyiségben még mindig nagy a szigorúság.

Kutasiné Bognár Júliától, a Magyar Vöröskereszt sárvári területi vezetőjétől megtudjuk, hogy Répcelakon évente négyszer szerveznek véradást. Alkalmanként 50-70 önkéntes vállalja a donor szerepét. Tapasztalataik szerint itt a városi véradásból 250-300 adag vér jön össze. Ezen kívül Répce­lak két nagy gyárába – ugyancsak évente kétszer – szoktak kivonulni.

A szervezőmunkát a Vöröskereszt munkatársai végzik. A rendszeres véradóknak meghívót küldenek, plakátok is készülnek és adományokat is gyűjtenek. Répcelakon az önkormányzat nemcsak a helyiségeket adta: sör, üdítő és pogácsa is jut a résztvevőknek, de a helyi cégek is támogatják az akciót. Van olyan vállalat, ahol szabadság is jár a véradásért. A Vöröskereszt igazolása, van, ahol két nap szabadságot is ér. Mindig akad olyan cég is, amelyik termékfelajánlással szponzorálja a véradónapot. Ezúttal konzervkukorica is jut a donoroknak.

Végh Imre Uraiújfaluból érkezett. Ez a 45. véradása. Körülbelül huszonnyolc éve nyújtja a karját, ha kell. Mint mondja, ez egyfajta családi örökség, hiszen az édesapja és a rokonság több tagja is aktív véradó volt. Számára is fontos a segítés, a humanitárius szolgálat.