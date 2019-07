Vércsevédő akció kezdődött – A sárvári fiókák jól vannak

Sikerrel belaktak már a megyében négy, tavasszal kihelyezett műfészket vörösvércse-családok. Az egyikben öt fióka cseperedik, tegnaptól már gyűrűkkel a lábaikon. Bárki csatlakozhat a vércsementéshez szerte Vas megyéből.

– Két-három hetesek lehetnek, ilyenkor nagyon beindul a tollképződésük, egy hét múlva már rájuk sem lehet ismerni a mostani állapotukhoz képest – mutatta az öt, még jórészt pelyhes fiókát Harsányi Krisztián, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője. Az öt kis vércse Sárváron lakik: egy villanyoszlopra kihelyezett műfészekben cseperednek. Tegnap az E.ON szakemberei másztak fel értük, zsákban lehozták a pelyhes műfészeklakókat. A fiókák egy-egy fémgyűrűt kaptak és egy-egy színeset is, ez utóbbi messziről jól leolvasható kódot mutat, vagyis egy fotóról könnyen beazonosítható lesz a sárvári vércsecsalád, bármerre visz majd az útjuk. Az N33-as jelölést viseli az első tegnap gyűrűzött kis vércse, a testvérei sorban a nagyobb számú­akat kapták.

A vércse nem épít magának saját „lakást”, ez a ragadozó „ingatlanfoglaló”, ezért óriási segítség egy-egy műfészek kihelyezése – mondta el az osztályvezető. Emlékeztetett, hogy mennyire hasznos madár a vörös vércse, naponta tucatnyi rágcsálót fogyaszt. Gyakorlatilag a szántóföldeken kevesebb vegyszerre van szükség ott, ahol vércse él és táplálkozik.

A vércseszaporulat elősegítésén már tavaly ősszel elkezdtek dolgozni, akkor szerezték be és helyezték fel a megfelelő oszlopokra a négy műfészket. Egy fémdoboz, illetve láda a fészek, szellőzőkkel. Jelenleg nem büszkélkedhet sok vörös vércsével Vas megye, ezen szeretnének változtatni.

– Az a cél, hogy a nyugati országrészben is minél nagyobb számban telepedjen meg az egyik legkisebb hazai ragadozó madár, a vörös vércse. Ezért hirdettünk vércsevédelmi akciót, amelynek lényege kifejezetten a vércsék számára kialakított, tartós költőládák elkészítése és azok kihelyezése – ismertette a tervet a program szakmai felelőse.

Harsányi Krisztán elmondta, hogy egy-egy vércseláda 20 ezer forint, és legalább 25 évre biztonságos fészkelő helyet jelent egy vércsedinasztia számára. Úgy számolt, hogy ennyi idő alatt akár száz fióka is cseperedhet egy-egy műfészekben. – Az akció keretében bárki adományozhat műfészket a vércséknek – hangsúlyozta.

A természetvédelmi szakemberek szervezik a költőládák legyártását, ők választják ki a megfelelő élő-, így ládahelyeket, aztán segítik a műfészkek kihelyezését, és persze figyelik, hogy mikor lakják be azt a ragadozók. Magánszemélyek és vállalkozások is segíthetnek a műfészkek beszerzésében, de arról már döntöttek, hogy saját költségen tíz költőládát vásárol a nemzeti park. Ugyancsak tíz fészekkel csatlakozik az E.ON Hungária Zrt., és persze a nagyfeszültségű távvezeték-oszlopokon helyet biztosítanak a költőládáknak, és fel is teszik azokat.